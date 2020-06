Curieus verbindt buren met receptendialoog CDR

06 juni 2020

Ook die recepten opgemerkt die her en der het Izegemse straatbeeld kleuren? Die zijn het initiatief van Curieus en kaderen in de actie 100in1Day Belgium. “Alles draait om verbondenheid”, vertelt Peter Desnerck van Curieus West-Vlaanderen. “Dit is ongetwijfeld één van de kernwoorden om de voorbije maanden te omschrijven, maar ook één van onze drijfveren. Vandaag zetten we 100 buurtgerichte acties op waarbij verbinden centraal staat.” In Izegem werd een receptendialoog georganiseerd waarbij enkele buren hun favoriete recept aan het raam bevestigden en zo een culinaire wandeling creëerden.“Op acht locaties kan je een recept vinden. Van plukbrood over chocolademousse tot aardappelen met bloemkool en picon”, zegt Dirk Oplinus. Het was aanvankelijk de bedoeling om meer te doen met die receptjes en er ook proevertjes aan te koppelen. Maar dat kan niet door de coronamaatregelen. “Toch hopen we dat de mensen aan de slag gaan met de recepten en hun foto’s op sociale media posten met de hashtag #100in1daybelgium.”

Ook in Meulebeke werd een gelijkaardige actie georganiseerd. Onderweg kan je er 14 recepten ontdekken, van aperohapje tot een heus gebraad. Meer op de Facebookpagina 100In1Day Belgium.