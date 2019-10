Cultuurtrofee 2019 gaat naar Bertrand Nolf Valentijn Dumoulein

15 oktober 2019

09u31 0 Izegem De Izegemse Cultuurtrofee 2019 gaat naar Bertrand Nolf. “Een mooie erkenning voor zijn inzet voor de geschiedenis van onze stad en zijn inzet voor het stadsarchief”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

Bertrand Nolf is archivaris van de heemkundige kring Ten Mandere en verdiept zich in familiegeschiedenis. “Hij maakte al tientallen kwartierstaten op en schreef tal van historische publicaties”, verduidelijkt schepen Himpe. “Met het artikel over de Beeldenstorm van 1566 en de gevolgen voor de Izegemse regio sleepte hij in 2014 ook de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen in de wacht. Daarnaast is hij de grote bezieler én redder van het historisch stadsarchief. Door zijn alertheid werden jaren geleden heel wat waardevolle historische archiefstukken gered van de papiercontainer. Hij ijverde er ook voor om een symbolische markering aan te brengen op de historische waterput op de Grote Markt.”

“De stemming vond plaats op maandag 14 oktober waarbij de leden van de verenigingenraad en de vroegere laureaten van de Cultuurtrofee hun stem konden uitbrengen”, zegt voorzitter van de cultuurraad Geert Declerck. “Later dit jaar vindt een officiële plechtigheid plaats voor de uitreiking van de trofee, waarbij de laureaat een kunstwerk zal ontvangen.”