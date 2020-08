Cultuurhuis De Leest wil zo veel mogelijk voorstellingen laten plaatsvinden Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

08u52 1 Izegem In september start het Izegemse cultuurhuis De Leest opnieuw met voorstellingen. “We willen zo veel mogelijk de geplande voorstellingen laten plaatsvinden, zelfs met beperkt publiek”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

De beperkingen door het coronavirus leveren heel wat puzzelwerk op. “Annuleren doen we alleen als de uitvoerder zelf beslist de voorstelling niet te laten doorgaan. Als de activiteit wel kan doorgaan, moeten we uiteraard rekening houden met de opgelegde beperkingen. Daarom beslissen pas twee weken op voorhand definitief hoeveel toeschouwers we zullen toelaten in het cultuurhuis en worden mensen die tickets gekocht hebben en geen plaats hebben, gecontacteerd door de medewerkers”, verduidelijkt Himpe. “Wie eerst tickets kocht voor een voorstelling heeft ook de eerste kans om de activiteit bij te wonen. We beseffen dat bepaalde voorstellingen niet rendabel zullen zijn door het beperkt aantal toeschouwers, maar dan moeten we zo goed als alles annuleren en dat willen we vermijden. We hebben de beslissing genomen om de financiële impact ervan in deze bijzondere omstandigheden op ons te nemen.”

Filmvoorstellingen en livingconcerten gaan zeker door

“De filmvoorstellingen in het najaar gaan sowieso door”, zegt verantwoordelijke Geerwin Vandekerckhove. “Ook voor de livingconcerten, die altijd beperkt zijn tot honderd toeschouwers wegens het kleinschalig concept, is er geen probleem. In cultuurhuis De Leest vinden ook allerlei activiteiten plaats die door externe partners georganiseerd worden. De komende weken gaan we met hen contact opnemen om te horen of die activiteiten zullen doorgaan”, besluit Vandekerckhove. Via de nieuwsbrieven en de vernieuwde website kun je de laatste stand van zaken opvolgen.