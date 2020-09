Cultuurhuis De Leest klaar voor coronaveilig seizoen: “Slechts helft van onze zitjes beschikbaar Valentijn Dumoulein

08 september 2020

11u34 1 Izegem Cultuurhuis De Leest is er klaar voor om vanaf 15 september in coronaveilige omstandigheden een nieuw seizoen af te trappen. Normaal bedraagt de capaciteit van de grote zaal 456 zitjes, maar die wordt teruggeschroefd naar 200 personen per voorstelling.

Nu we weer een beetje zuurstof krijgen om samen cultuur in te ademen, willen we er alles aan doen om onze bezoekers op een veilige manier opnieuw te laten genieten van heel wat moois”, zeggen Geerwin Vandekerckhove en Rik Bruwier. “Met de huidige maatregelen kunnen we voor elke voorstelling opnieuw 200 mensen ontvangen en toch elke bubbel op een veilige afstand plaats laten nemen.”

Avond zelf tickets inwisselen

Daarbij gelden enkele basisregels. Zo vraagt De Leest zoveel mogelijk je tickets per bubbel te reserveren, zodat ze makkelijk een zaalplan kunnen opmaken. “Breng je gereserveerde tickets de avond zelf ook mee”, zegt Rik. “Ze worden ter plaatse omgeruild tot nieuwe tickets met een ander nummer en een te volgen kleurcode. Je moet je tickets dus niet op voorhand komen inwisselen. Precies twee weken voor elke voorstelling ontvangt iedereen die een ticket heeft gereserveerd een mail met een definitieve bevestiging. Check dus zeker ook je spamfolder. Probeer een half uur voor de voorstelling aanwezig te zijn zodat we jullie naar de zaal kunnen begeleiden. De vestiaire blijft gesloten. Je jas kan je op de vrije zitjes in de zaal kwijt. Een mondmasker in de foyer en schouwburgzaal is verplicht.”

Brel en Decleir

Het nieuwe cultuurseizoen start op dinsdag 15 september om 20 uur met de filmvertoning All of Us, waarin een onervaren therapeute de taak heeft terminaal zieke patiënten een hart onder de riem te steken in een zelfhulpgroep. Op woensdag 16 september is er een eerste Living-concert gepland met Torck Brult Brel, waarin Gert Torck songteksten van Jacques Brel een eigenzinnige ‘hertaling’ geeft. Op zondag 26 september volgt de eerste theaterklepper met het stuk Landru, gebracht door Jan Decleir, Het Banket, I Solisti en het Vlaams Radiokoor.