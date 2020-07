Cultuurcafé De Leest strikt Red Zebra voor terrasconcert Valentijn Dumoulein

27 juli 2020

09u14 5 Izegem Cultuurcafé De Leest heeft met Red Zebra een mooie headliner gestrikt voor zijn reeks terrasconcerten deze zomer. De Brugse band ging in normale omstandigheden 40 jaar ‘I can’t live in a living room’ vieren op de zomerfestivals, maar door de coronacrisis wordt het een intiemere setting. Ze komen op 31 juli langs in Izegem en tickets zijn nog steeds te koop.

‘Ik was eigenlijk niet echt met dat jubileum bezig,’ vertelt zanger Peter Slabbynck,’ maar we waren met z’n drie een opname aan het maken voor het tv-programma ‘Iedereen beroemd’ en toen maakten we voor de lol nog wat eenvoudige akoestische versies van onze bekende nummers. Ik zette die voor de lol op onze Facebook-pagina en meteen kwam de vraag van een paar organisatoren als we met z’n drieën niet wat optredens wilden doen. Dat zagen we eigenlijk wel zitten en dus hebben we nu een setlist van een uur, met vooral eigen nummers en een paar covers. Het was wel wat zoeken want niet elk nummer is geschikt voor een akoestische versie maar nu zijn we zeer tevreden over de set.’

Maximum 200 personen

Het cultuurcafé houdt rekening met de geldende coronamaatregelen. Optredens mogen, maar enkel voor maximum 200 mensen. Het concert vindt in open lucht plaats en er is voldoende afstand tussen de tafels voorzien. Een ticket reserveren is vereist via https://terrasconcerten.cultuurcafedeleest.be. Tickets kosten 25 euro, inclusief eten van foodtruck Music Burgers.