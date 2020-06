Cultuurcafé De Leest pakt zomer lang uit met terrasconcerten voor 200 man Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

17u24 0 Izegem Even zag het er naar uit dat het coronavirus de jaarlijks gesmaakte terrasconcerten van cultuurcafé De Leest zou doen sneuvelen, maar nu kunnen ze toch doorgaan. Er zijn er zelfs iets meer dan andere jaren, maar de zitjes zijn beperkt tot 200 mensen en je moet voor het eerst reserveren. Absolute headliner is Red Zebra op 31 juli.

“Onze groepen waren al geboekt toen het virus toesloeg”, zegt uitbater Francis Leman. “We hebben dan ook noodgedwongen wat verschuivingen moeten doen. Optredens mogen, maar enkel voor maximum 200 mensen en dus is dat het aantal die deze zomer op onze concerten welkom is. We gaan werken met reservaties via https://terrasconcerten.cultuurcafedeleest.be. Omdat we met dat beperkt publiek zitten is ons budget ook kleiner dan voorzien, maar veel artiesten willen voor iets minder geld komen optreden, gezien de aparte situatie en dat siert hen.”

Van The Shagadeers tot Pacmadam

De spits wordt op woensdag 1 juli afgebeten door de Izegemse band YIP. Daarna zijn er elke woensdag en vrijdag om 20 uur concerten en die duren tot 00.30 uur. Komen oa. nog optreden: Teddy’s Jukebox, The Shagadeers, De Kemels, The Basscats, Pacmadam en Ann Lee. “Twee concerten zijn speciaal”, stipt Francis aan. “Op 31 juli verwelkomen we de Belgische band Red Zebra voor een akoestische set. Net nu vieren ze de 40ste verjaardag van megahit ‘I Can’t Live in a Living Room’. Op 28 augustus mogen we dan weer Kobe Sercu en zijn vier broers voor een concert verwelkomen. Deze kosten uitzonderlijk 25 euro. Er is ook een maaltijd inbegrepen. Bij Red Zebra zijn dat hamburgers van Music Burgers en bij de broers Sercu is dat beenhesp van Bien Cuit. Reserveren voor deze kan enkel vanaf 21 juni om 10.30 uur ter plaatse in het cultuurcafé. De andere concerten zijn gratis. Op die manier hopen we er toch nog een geslaagde zomer van te maken.”