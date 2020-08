Cultuurcafé De Leest houdt minuut stilte voor eventsector CDR

11 augustus 2020

De eventsector heeft het al maanden heel moeilijk door de coronacrisis en enig perspectief ontbreekt. Deze week lanceerden ze via de ‘Sound Of Silence’-actie, een stil protest op sociale media waarbij heel wat mensen hun profielfoto aanpassen met een oranje ‘Sound Of Silence’-kruis. Cultuurcafé De Leest sluit zich hier bij aan met een echte actie. Op woensdag 12 augustus verwelkomen zij Ann Lee tijdens hun terrasconcerten. Net voor haar optreden zal er een minuut stilte gehouden worden als steunbetuiging voor de volledige eventsector.

Wie graag van de partij wil zijn voor het concert en z’n steun wil betuigen aan de sector kan zich nog steeds aanmelden. Er zijn nog een 20-tal plaatsjes vrij.