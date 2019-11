Cultuurcafé De Leest en jeugdhuis De Tunne gaan samen evenementen organiseren Valentijn Dumoulein

28 november 2019

12u19 1 Izegem Cultuurcafé De Leest en jeugdhuis De Tunne gaan samen evenementen organiseren. Met de samenwerking willen ze andere doelgroepen aanspreken. De spits wordt op vrijdag 29 november afgebeten met een concert in het JOC.

“Het cultuurcafé en het jeugdhuis liggen vlak bij elkaar”, zegt Francis Leman van het cultuurcafé. “Zo groeide het idee om af en toe eens samen een evenement te organiseren. De evenementen zullen variëren en zijn er telkens voor verschillende doelgroepen. Dat kan de ene keer een seniorennamiddag zijn, de andere keer een optreden van een stand-upcomedian.”

Het eerste wapenfeit vindt op vrijdag 29 november om 19 uur plaats in het JOC. “Dan treedt de new-wave band Krank op”, zegt Francis. “Ze spelen muziek van Joy Division. Onder andere Ricky Seynaeve van de Izegemse band Retired Punx speelt er in mee. Nadien is er nog een dj-set van Zebedeus.” Tickets kosten zeven euro en negen euro aan de deur.

Podium voor nieuw talent

Het cultuurcafé wil volgend jaar naast zijn terrasconcerten in juli en augustus op zaterdag ook een podium bieden aan opkomend talent. “Dat kan gaan van beginnende bands tot startende comedians die een try-out willen doen”, legt Leman uit. “Kandidaten kunnen zich melden via info@cultuurcafedeleest.be. Volgende zomer pakken we ook voor het eerst uit met het gratis festival Pekkersfest, maar daar maken we later meer over bekend.”