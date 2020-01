Creabeurs Zelvegemakt verhuist en Isotopia krijgt reorganisatie Valentijn Dumoulein

27 januari 2020

12u03 1 Izegem Oppositiepartij Sp.a vroeg op de gemeenteraad duidelijkheid rond enkele stedelijke evenementen. Zo is er de voorbije maanden ongerustheid ontstaan over het voortbestaan van gratis stadsfestival Isotopia en ook creabeurs Zelvegemakt ondergaat enkele wijzigingen.

Niet de vorm, maar wel de organisatie van Isotopia lag de voorbije maanden onder het vergrootglas van de stad. “Nu is die knoop doorgehakt en kunnen we zeggen dat we dit jaar opnieuw voor drie gratis evenementen gaan. De eerste Isotopia is op 31 mei in het Blauwhuispark, later volgen nog Fin de Congé en het vuurwerk ter afsluiting van de kermis”, zegt evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA). “Het festival wordt voortaan georganiseerd door kerngroepen die de taken verdelen. De één buigt zich over het financiële, het andere over de logistiek, enz…Cultuurhuis De Leest biedt hen in dit overgangsjaar nog ondersteuning, maar daarna moeten ze zelfstandig kunnen opereren.

Naar kerstmarkt?

Wat Zelvegemakt betreft is het zo dat we zaal ISO achter ons laten en het gebeuren graag in de tweedaagse kerstmarkt integreren. We gaan dat echter alleen maar doen als we daar een overdekte ruimte voor hen kunnen voorzien. Lukt dat niet, dan voorzien we een alternatieve locatie. In zaal ISO kan het op termijn niet meer doorgaan, want die slopen we op termijn.”

In maart ligt ook het reglement van de Pekkerspot ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Het gaat om een subsidiefonds voor wie op eigen houtje een evenement in de stad wil organiseren. Een subsidie kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Privéfeesten komen niet in aanmerking.