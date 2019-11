Creabeurs Zelvegemakt aan achtste editie toe Valentijn Dumoulein

15 november 2019

14u16 3 Izegem Op zaterdag 16 en zondag 17 november bruist zaal ISO opnieuw van de creativiteit met de achtste editie van creabeurs Zelvegemakt.

“De bezoeker kan in zaal ISO snuisteren naar kleertjes, juwelen en andere leuke hebbedingen bij veertig standhouders”, zegt schepen Kurt Himpe. “Op zaterdag is er ook het Repair Café. Op de Zelvegemaktpagina op Facebook kunnen geïnteresseerden nu al kennis maken met heel wat standhouders van deze editie.”

Familiegebeuren

Zelvegemakt is een familiegebeuren en daarom is er ook veel aandacht voor animatie en kindvriendelijkheid. De Buurderij zorgt tijdens de tweedaagse voor eetgelegenheid en vzw ’t Huzeke baat een gelegenheidscafé uit in samenwerking met Askovi. “Kinderen kunnen op zaterdag en zondag terecht bij de chiromeisjes van Emelgem voor een workshop snoeptaarten en in het avonturenpark van de Speelbuis. Ook Theater Savooi zorgt het hele weekend voor kinderanimatie met Theatraal Kapsalon en de Tattooshop”, zegt verantwoordelijke Kim De Coster. “Er zijn ook doorlopend workshops pyrografie, lino, aquarel handlettering en punch needle van LAB152.”

De beurs Zelvegemakt vindt plaats in zaal ISO op zaterdag 16 en zondag 17 november van 10.30 tot 17.30 uur en is gratis toegankelijk.