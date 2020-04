Coronavirus wordt Georgette (95), de laatste overwegwachter van de NMBS, fataal Hans Verbeke

15 april 2020

19u04 2 Izegem Hoewel ze nog maar moeilijk kon praten na een trombose, leek het er op dat Georgette Ghekiere (95) misschien wel moeiteloos de kaap van de honderd zou ronden. Het coronavirus besliste er anders over. Ze stierf dinsdagmorgen. “Van de sterke vrouw die ze heel haar leven is geweest, schoot maar weinig meer over”, zegt haar dochter. “Op Pasen mocht ik even langsgaan. Ik herkende haar bijna niet meer.”

Al toen ze opgroeide in café De Meiboom in Passendale, dat uitgebaat werd door haar ouders, leerde de jonge Georgette ook de spoorlijn kennen die vlak voor de deur liep. “Ze was achttien toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog begon met het ophalen en neerlaten van de slagbomen”, weet dochter Marina Deblauwe. “Dat gebeurde in die tijd nog manueel. Moeder hielp ook in het café. In 1949 trouwde ze met mijn vader, André. Hij was de zoon van zelfstandigen, zijn ouders hadden een wagenmakerij. Moeder kwam naar Izegem wonen en bleef hetzelfde werk doen, aan de overweg van de Mandelstraat.”

Lange werkdagen

Georgette zou actief blijven als overwegwachter tot in 1975. “Stelselmatig werden de slagbomen overal geautomatiseerd”, weet Marina. “Mama verhuisde daarom nog enkele keren van werkplek, tot uiteindelijk ook de laatste manueel bediende overweg werd aangepakt. Ik herinner me dat ze lange dagen werkte, ook op zaterdag en zondag. De eerste tot de laatste trein, ze zag ze allemaal passeren. In al die jaren maakte ze ook veel mee. Zelfdodingen op het spoor, bijvoorbeeld. Dat vond ze heel confronterend. En meer dan eens moest ze machinisten die omwille van de dikke mist op het zicht reden, loodsen met licht en toeter.”

Bescheiden loon

Georgette Ghekiere werd eigenlijk nooit vast benoemd bij de NMBS. “Ze werkte ook voor een heel bescheiden loon”, zegt Marina, het enige kind dat voortsproot uit het huwelijk van André Deblauwe en Georgette Ghekiere. “Mijn ouders woonden in het begin van de Abelestraat, papa overleed in januari 2008. Mama verbleef nog maar een jaar of drie in het woonzorgcentrum van Kachtem. En eigenlijk was ze dat helemaal niet van plan, want fysiek was ze nog helemaal in orde. Maar door de werken in de Roeselaarsestraat, die twee jaar aansleepten, was haar woning niet meer bereikbaar. De maaltijdendienst raakte er niet meer, ook wij hadden de grootste moeite om haar te kunnen bezoeken.”

Mama werd getest en positief bevonden. Er werd beslist haar niet te beademen, omwille van de grote fysieke impact op die leeftijd Marina Deblauwe

Redelijk hersteld

In december 2018 kreeg Georgette een trombose. “Daar herstelde ze redelijk van maar sindsdien kon ze niet meer zo goed spreken en was de communicatie moeilijk”, zegt Marina. “Tot een maand geleden leek er nog niks aan de hand. Maar toen is ze plots beginnen hoesten. Dat leek over te gaan maar ineens was het daar terug, heviger dan voordien en in combinatie met andere symptomen. We hebben haar een maand niet meer mogen zien. In een week tijd verslechterde haar toestand spectaculair. Mama werd toen getest en positief bevonden. Er werd beslist haar niet te beademen, omwille van de grote fysieke impact op die leeftijd.”

Erg geschrokken

Op Pasen kreeg Marina een telefoontje dat ze even mocht langsgaan in het woonzorgcentrum om haar moeder te zien. “Helemaal ingepakt, ben ik enkele minuten bij haar geweest”, vertelt ze. “Ik ben toen erg geschrokken. Van de sterke vrouw die ze altijd geweest is, bleef nog maar een schim over. Ik weet zelfs niet of ze me herkend heeft. De bedoeling was om afscheid te nemen, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Als een kaarsje is ze uitgedoofd. Dinsdagmorgen om 5.30 uur rinkelde de telefoon, met het onvermijdelijke nieuws.”