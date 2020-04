Coronavirus gooit ook roet in eten voor organisatie Izegemse triatlon LSI

26 april 2020

18u04

Bron: LSI 0 Izegem De jaarlijkse Argenta kwarttriatlon in Izegem op 15 augustus zal in 2020 niet georganiseerd worden. Dat is na wekenlang twijfelen en wachten op informatie over de maatregelen rond de coronacrisis beslist. “Een moeilijke beslissing, maar de gezondheid van de triatleten, hun supporters en onze medewerkers gaat nu even voor”, aldus voorzitter van EFC-ITC Frank Bruyneel.

“De wedstrijd uitstellen naar een latere datum in 2020 was moeilijk”, klinkt het verder. “Bovendien zullen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog wel even blijven duren, al worden ze geleidelijk aan afgebouwd. Daarom hebben we ervoor gekozen om de dertigste editie van de Argenta Triatlon Izegem Centrum volgend jaar pas te organiseren. Op die manier kunnen we die verjaardag even groots vieren als we voorzien hadden.”

Atleten die ingeschreven waren voor de Argenta Triatlon Izegem Centrum hebben twee opties. Ofwel laten ze hun inschrijving overzetten naar volgend jaar en zijn ze zeker van hun plaatsje aan de start. Ofwel krijgen ze hun inschrijvingsgeld en een eventuele daglicentie teruggestort.