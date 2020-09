Coronaproof ‘bubbelkermis’ in Izegem is een schot in de roos Valentijn Dumoulein

06 september 2020

14u33 0 Izegem En of Izegem genoten heeft van zijn eerste coronaproof kermisweekend. Zowel bezoekers als foorkramers reageren blij en opgelucht dat er in deze onzekere tijden toch plaats is voor een vleugje kermisplezier op de Korenmarkt en Grote Markt. Om met alle coronaregels in orde te zijn stonden de attracties in die twee afgesloten zones, waar nooit meer dan 400 mensen tegelijk in konden.

Omdat ze grote groepen mensen samen brengen werden zowel Izegem Koers, de seniorennamiddag als het jaarlijkse vuurwerk uit voorzorg geschrapt, maar aan de kermisweek zelf werd gelukkig niet geraakt. Er ging veel vergaderen en nog meer plannen aan vooraf, maar uiteindelijk volgde er groen licht om alles coronaproof te kunnen organiseren. Dat kon door de Korenmarkt en Grote Markt in twee onafhankelijke locaties met aparte in- en uitgangen te verdelen. Wie de zones betrad werd door een medewerker met een app geteld, zodat de stad op elk moment wist hoeveel mensen er aanwezig waren. Moest dat aantal per zone boven de 400 stijgen, dan zou de zone eventjes dicht moeten. Hoewel er, zeker zaterdagavond, veel volk op de been was, bleek dat uiteindelijk niet nodig.

Met hekken afgeschermd

De bezoekers konden die regeling wel smaken. “Ik vind het vooral inventief dat de terrasjes van de lokale horeca buiten die zone zitten en netjes met hekken afgeschermd zijn”, zegt Nicole Vermeersch, die met kleindochter Jana naar de kermis afzakte. “Daar staan ook de oliebollenkramen, wat niet voor onnodige wachtrijen op het kermisparcours zelf zorgt. Daar houden de meeste mensen zich wel aan de regels, al was het aan sommige attracties toch drukker dan ik dacht. Niet iedereen neemt het even nauw met voldoende afstand nemen, maar wij waren vooral blij dat we samen eendjes konden vissen.” Ook evenementenschepen Lisbet Bogaert en collega-schepenen Caroline Maertens en Ann Van Essche proefden vrijdagavond bij de opening van de kermis al eens van het eendjesvissen en basketbal gooien. “We zijn vooral blij dat we in deze omstandigheden toch een kermis kunnen aanbieden”, zegt ze.

Circulatieplan

Aan het ballenkraam treffen we Bram Vereecke met zijn kinderen Brent (9) en Chloë (12) uit Ingelmunster. “We zijn blij dat we eens naar een evenement kunnen afzakken dat niet geannuleerd is”, zegt hij. “Dat er dan scherpere maatregelen zijn nemen we voor lief. Het is vooral fijn om te zien hoe we nog eens samen kunnen genieten van een onbezorgde namiddag plezier. Dat er gewerkt wordt met een circulatieplan is aangenaam en zorgt voor een vlottere doorstroming. Van mij mag dit voortaan altijd zo georganiseerd worden.”

Geen tijdsblokken

De foorkramers zelf zijn ook tevreden met het eerste weekend op Izegemse bodem. “We zijn vooral blij dat Izegem de moeite heeft gedaan om ons hier in deze moeilijke omstandigheden toch te kunnen krijgen”, zegt Guido Dagraed, die voor het eerst in lange tijd nog eens zijn lunapark Showland kan openen. “Het werken in twee zones is een zeer goede oplossing en bovendien hangen mensen hier niet vast aan vaste tijdsblokken en hebben ze dus alle tijd om de attracties te bezoeken. In Waregem was dat wel het geval en daar is toen wel wat kritiek op gekomen.”

Maandagavond organiseert de stad voor het tweede jaar op rij een prikkelarm moment. Tussen 16.30 en 19.30 uur zetten de foorkramers alle lichten en muziek uit. Zo kunnen ook kinderen en volwassenen met autisme, epilepsie en ADHD van de kermis genieten. De kermis blijft nog staan tot en met zondag 13 september. In het weekend opent ze al om 14 uur.