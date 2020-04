Corona wordt Guido (83) fataal in WZC Sint-Vincentius LSI

17 april 2020

11u42

Bron: LSI 0 Izegem In woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem (Izegem) is woensdagavond Guido Ghekiere (83) stilletjes gestorven. De tachtiger had anderhalve week voordien te horen gekregen dat hij besmet was met het coronavirus en ging plots snel achteruit. “Zonder het virus had papa misschien wel nog enkele jaren geleefd”, klinkt het bij enige zoon Christophe (48) uit Izegem.

Guido werkte zijn hele loopbaan bij Febelco in Izegem, die apothekers in het zuiden van West-Vlaanderen met medicijnen bevoorraadt. In het woonzorgcentrum in Kachtem verkeerde hij nog in vrij goede gezondheid. “We hadden de laatste weken regelmatig telefonisch contact”, vertelt zoon Christophe. “Ik ging soms ook eens aan het venster zwaaien. Maar plots kreeg het virus hem te pakken. Na enkele dagen ging hij plots snel achteruit. Hij kon nog maar moeilijk ademen en zonk weg in een diepe slaap. Een slaap waaruit hij niet meer is ontwaakt. Op zo’n manier afscheid nemen is natuurlijk wel vreemd. Het is ongelofelijk hoe snel het plots kan gaan. Ik blijf als enige zoon alleen achter, het wordt alleszins aanpassen, zonder papa.”

Op dinsdag 21 april zal in de parochiekerk Sint-Pieter van Emelgem (Izegem) een afscheidsdienst in intieme kring georganiseerd worden. Guido was weduwnaar van Diana Desplenter en laat nog een zus Lea achter.