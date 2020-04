Corona trekt streep door Izegemse Batjes, Roeselare wacht af Ook beslissing over Zotte maandag en Europa- en Berenfeesten volgt later Valentijn Dumoulein Charlotte Degezelle Sam Vanacker

15 april 2020

20u08 34 Izegem Wat al langer in de lucht hing, is woensdagavond ook door de Nationale Veiligheidsraad bevestigd: grote evenementen mogen tot eind augustus niet plaatsvinden en dat heeft ook gevolgen voor onze regio. De Izegemse Batjes gaan alvast niet door. Andere organisatoren wachten nog even af. Eerstdaags bekijken de organisatoren of ook de Roeselaarse Batjes, de Europafeesten in Tielt, Zotte Maandag in Pittem en de Berenfeesten in Meulebeke mogen plaatsvinden of niet.

De Izegemse Batjes gingen normaal op 19, 20 en 21 juni plaatsvinden. Unizo-voorzitter Jef Maeseele voelde de bui al enkele weken hangen. “De kans was enorm groot dat de Veiligheidsraad een dergelijk besluit zou nemen”, reageert hij. “Ik snap de beslissing wel. Als een festival als Rock Werchter niet mag, kan het voor de Batjes ook niet. En dan maakt het niet uit dat het ene evenement 80.000 en het andere 10.000 mensen lokt. Het gaat telkens over heel wat mensen op een kleine oppervlakte en in deze coronatijden is dat nu eenmaal een risico. Het blijft wel spijtig, want een heel team werkte een jaar lang aan deze editie van de Batjes. Die zou weer enkele nieuwigheden hebben, maar dat is allemaal niet verloren. Alles wat we uitgewerkt hebben, kunnen we bij de editie van 2021 gebruiken.”

Post-coronaplan

Unizo dacht er nog even over om de Batjes naar het najaar te verplaatsen. “Maar we zagen al vlug in dat dit geen zin had”, zegt Jef. “Dan vindt al Izegem Kermis en Koers plaats, zijn er communiefeesten in oktober. Het ging zoeken geweest zijn om nog een vrij plaatsje op de agenda voor zo’n groot evenement te vinden.” Toch blijft de zelfstandigenorganisatie niet bij de pakken zitten. “We zijn nu al aan het nadenken over een post-coronaplan, met enkele andere initiatieven.” Donderdag communiceert Unizo uitgebreider over de verplichte afgelasting en die alternatieven.

Geen Winkelnacht

In Roeselare is het nu al zeker dat Winkelnacht, het shoppingevenement dat op donderdag 30 april z’n 20ste verjaardag zou vieren, geannuleerd wordt. Logisch, aangezien de coronamaatregelen verlengd zijn tot en met 3 mei. “Over andere evenementen zoals de Batjes beslissen we donderdag met de taskforce”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Ook moet er donderdag meer nieuws zijn over de 11de editie van het Dovy Natourcriterium. De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigde woensdag dat de Tour de France dit jaar door de coronamaatregelen uitzonderlijk plaatsvindt van 29 augustus tot en met 20 september. “Een Natourcriterium op de geprikte datum van 21 juli kan dus al niet”, zegt Thomas Verhaeghe, voorzitter van de vzw Roeselare Koerst. “Of er een criterium komt op een latere datum? Ik acht de kans klein. Maar vanavond (woensdagavond, nvdr.) zitten we samen met het bestuur om knopen door te hakken.”

Afwachten voor andere evenementen

De Tieltse burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) wilde woensdagavond niet bevestigen of de Europafeesten op 3,4 en 5 juli afgelast zouden worden. “Op dit moment ga ik daar nog geen uitspraken over doen. De vraag die veel mensen zich nu stellen is wat er al dan niet als massa-evenement gedefinieerd kan worden. Donderdag zitten we samen met het schepencollege en dan zullen er knopen doorgehakt worden. Dat gebeurt in overleg met onze collega’s uit Meulebeke en Pittem. Zij zitten in hetzelfde schuitje met Zotte Maandag (20 juli) en met de Berenfeesten (5 juli).”

Wat de maatregelen betekenen voor kleinere evenementen als de Bosmolensfeesten in Izegem, Tabaksommegang in Meulebeke of de Kriekefeesten in Ingelmunster is nog onbekend.