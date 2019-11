Container schrijnwerker vat vuur op laatste dag verhuis LSI

22 november 2019

15u25

Izegem Op de laatste dag van de verhuis en opkuis van zijn atelier is vrijdagnamiddag bij schrijnwerker Willy Maertens (70) uit Izegem een afvalcontainer in brand gevlogen. Het vuur ging gepaard met een grote zwarte rookpluim, maar kon al snel geblust worden. De schade bleef beperkt.

Rond 14.15 uur merkten buren vlammen op in de afvalcontainer naast het atelier op de hoek van de Mandelstraat en de Prins Albertlaan in Izegem. Ze belden de hulpdiensten omdat ze vreesden dat het atelier van de schrijnwerker op rust in lichterlaaie stond. Al snel bleek dat niet het geval. Alleen de afvalcontainer op de oprit, vlakbij het atelier, stond in brand. De brandweer kon de vlammen snel doven, maar moest wel nog een tijdje nablussen om te verhinderen dat het vuur zou heropflakkeren.

De container was gevuld met allerlei afval van Willy Maertens, die net zijn schrijnwerkersatelier had leeggemaakt en opgekuist. Om van zijn pensioen te genieten, verhuizen Willy en zijn echtgenote naar een nieuwe woning. Het atelier en de woning in de Mandelstraat, die ondertussen zijn verkocht, bleven van de brand gespaard.