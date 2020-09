Congolees André Kalumba (46) nieuwe pastoor in Izegem en Lendelede: “Ik begrijp voorlopig weinig West-Vlaams, maar ik jeune mie” Valentijn Dumoulein

17 september 2020

15u17 0 Izegem De Congolese pater-scheutist André Kalumba (46) zal vanaf oktober heel wat misvieringen in Izegem en Lendelede in goede banen leiden. Hij vervangt deken Herman Lecluyse (72), die het voortaan wat kalmer aan wil doen. De goedlachse priester maakte eind vorig jaar al de oversteek van Limburg naar onze provincie. Het Nederlands heeft hij na negentien jaar in ons land dan ook perfect onder de knie, al zorgt het West-Vlaams af en toe wel nog voor wat verwarring. “Ik begrijp er voorlopig niets van, maar ik jeune mie”, lacht hij.

Zijn Afrikaanse accent schemert nog wat door, maar ook de Limburgse tongval is bij André Kalumba onmiskenbaar aanwezig. Geen verrassing als je weet dat hij de voorbije zeventien jaar het woord van God verkondigde in Bocholt, Beringen, Genk en Houthalen-Helchteren. “Maar het begon allemaal in Congo, waar ik geprikkeld raakte door de boodschap van de Vlaamse paters-scheutisten die er als missionaris werkten”, begint André zijn verhaal. “Hun leven boeide mij. Net zoals zij naar een vreemd land gingen, wilde ik dat ook. Ik deed eerst mijn noviciaat in Kinshasha, studeerde er drie jaar filosofie en trok toen naar Kameroen om er nog vier jaar theologie bij te doen. In 2000 studeerde ik af en mocht ik drie landen opgeven om als pastoor naar toe te gaan. Ik koos voor Brazilië, Vlaanderen en Nigeria omdat ik een regio wilde waar ze geen Frans spraken zodat ik iets nieuws kon leren. Het werd Vlaanderen en zo kwam ik eerst in Leuven terecht. Ik verbleef er onder andere bij een gastgezin en ging op kamp met jongeren om goed Nederlands te leren. Daarna ging ik in Limburg aan de slag.”

Ik hou van humor en durf ik al eens een grapje in mijn misvieringen smokkelen. Pastoor André Kalumba

't Elfde Gebod

Hoe het komt dat de priester nu plots aan de andere kant van het land opduikt? “Mijn congregatie wilde mij en twee Congolese collega’s groeperen in het bisdom Brugge. De andere twee zitten nu in Menen en Gullegem, terwijl ik dus in Izegem en Lendelede aan de slag mag. Vanaf 1 oktober ga ik aan de slag. Ik maakte in september al de oversteek en sprong eerst bij in enkele Kortrijkse parochies, maar straks zal ik in de pastorie vlakbij de Sint-Tillokerk in Izegem wonen. Ik ben al eens op prospectie geweest en ben vooral onder de indruk van die torenspits. Ik heb nog nooit zo’n hoge kerk gezien. En ik hou vooral van de ‘couleur locale’. Zo vond ik het wel grappig dat het café vlakbij de kerk ’t Elfde Gebod heet. Zelf hou ik ook wel van humor en durf ik al eens een grapje in mijn misvieringen smokkelen. Zolang dat binnen het evangelie past moet dat kunnen. Dat hoort bij wie ik ben. “

Mensen moeten zeker geen ‘meneer pastoor’ zeggen. André is meer dan goed genoeg. Pastoor André Kalumba

Vlaamse cultuur

Zang en dans, wat dan weer meer bij de Afrikaanse manier van religieuze beleving hoort, ga je bij mij niet terugvinden. Ik hou van en respecteer de Vlaamse cultuur, al zou het wél weer interessant zijn om één keer per jaar eens een Afrikaans koor een viering te laten opvrolijken.” André denkt niet dat kerkgangers hier zullen opkijken van zijn afkomst. “We leven in een multiculturele samenleving. In Limburg stond ik soms voor een kerk vol Polen, Italianen, Belgen, Spanjaarden, Marokkanen en Turken. Hier is dat wellicht minder het geval, maar ik benader iedereen met een open vizier en voel me zeker niet meer dan een ander. Ze moeten dus geen ‘meneer pastoor’ zeggen. André is meer dan goed genoeg. (lacht)

Voetbalploeg kiezen

De priester voelt zich hier naar eigen zeggen meer dan welkom. “Ik moet nog heel wat mensen leren kennen, maar de eerste contacten zijn hartelijk”, zegt hij. “Alleen jullie dialect blijft wat moeilijk”, lacht hij. “Ik begrijp er voorlopig niets van, maar ik jeune mie”. Ik ga mijn best doen om me daar verder in te verdiepen, maar me de lokale gewoontjes zit het al goed. Ik lust frietjes en hou ook enorm van voetbal. Al ga ik wel een nieuwe ploeg moeten zoeken om voor te supporteren. Tot voor kort was dat KRC Genk, maar nu ga ik toch een West-Vlaams team moeten kiezen. Gelukkig is er keuze genoeg.” (lacht)