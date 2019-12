Comedy for Charity in Skyline Park Valentijn Dumoulein

06 december 2019

Skyline Communications organiseert op dinsdag 10 december voor het eerst Comedy for Charity in het kader van de Warmste Week.

Op de affiche prijken comedians Steven Mahieu, Hans Cools en Mohsin Abbas. Ze worden begeleid door MC Kjen Descheemaecker, beter bekend door zijn passage als Devoo Beatbox in Belgium’s Got Talent. Het eerste optreden begint om 19.30 uur. Meer info: https://skylinepark.be/comedy.

De opbrengst gaat integraal naar de vzw Victor, een Roeselaarse organisaties die ondersteuning biedt aan mensen met autisme en hun gezin. “We kwamen trouwens bij deze organisatie terecht via een van onze medewerkers die een zoontje met autisme heeft”, vertelt Lode Ketelair van Skyline. “Dat de vzw zich zo sterk inzet voor mensen in zo’n situatie kunnen we alleen maar aanmoedigen. En dus ook steunen waar mogelijk.”

Naast de comedy-avond organiseert Skyline nog een reeks andere initiatieven om het goede doel te steunen. Werknemers kunnen rosse muntjes deponeren, vrijwilligers verkopen verse soep tijdens de middagpauze en op 20 december wordt de wekelijkse vrijdagdrink in een kerstsfeer ondergedompeld voor het goede doel.