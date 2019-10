Colourfestival en ontbijt kleuren Dag van de Jeugdbeweging Valentijn Dumoulein

18 oktober 2019

18u11 0 Izegem Op vrijdag 18 oktober vieren we naar goede gewoonte de Dag van de Jeugdbeweging. Dat werd in verschillende gemeentes goed opgevolgd, met een ontbijt of andere activiteit. In Izegem stond er opnieuw een leuk Colourfestival op de Korenmarkt op het programma.

Jongeren van verschillende jeugdbewegingen konden er elkaar met zakjes gekleurd poeder bekogelen. Het leverde kleurrijke taferelen op. Alle kinderen en jongeren konden zich in uniform aanmelden en zich dan met het poeder op elkaar uitleven.

In Ingelmunster bedankten de jeugdraad en -dienst de jeugdbewegingen om 6 uur ’s ochtends met een ontbijtbuffet op het Marktplein. Schepen van Jeugd Trui Lambrecht kwam alvast enthousiast mee eten serveren. Er stond ’s avonds ook nog een akoestische set van Wayne Matthews op het programma. Hij slaagde er vorige week nog in om door te stoten naar de volgende ronde van Belgium’s Got Talent. Om 21.30 uur ging dan de Nacht van de jeugdbeweging Jeugdhuis Kontrabas van start.