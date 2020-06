College gaat met reek sportieve uitdagingen Container Cup achterna Valentijn Dumoulein

16u14 0 Izegem In het tv-programma De Container Cup op VIER nemen bekende koppen als Yves Lampaert, Thomas De Gendt en Hans Vanaken het tegen elkaar op in een reeks sportieve uitdagingen. Dat format heeft middelbare school Prizma Campus College geïnspireerd om met zijn eigen College Cup op de proppen te komen.

“Het gaat om een laatste sportactiviteit om het schooljaar mee af te sluiten”, zegt coördinator Frederik Dousy. “Leerlingen én leerkrachten konden zich op voorhand inschrijven om in de tuin van de school vijf sportieve opdrachten tot een goed eind te brengen: 1 kilometer joggen op een loopband, een krachtproef om met je hoofd boven een staaf te blijven hangen, 750 meter met de roeimachine, een schietproef met een Nerf-pistool en 2 kilometer fietsen.” Ondanks de warme temperaturen waagden de eerste scholieren zich dinsdagnamiddag al aan die klus. Ook woensdag loopt de College Cup door. “Gelukkig hebben we genoeg schaduw in de tuin van de school”, zegt Frederik. “De snelste tijd tot nu toe? Er is al iemand in geslaagd om alle onderdelen in amper tien minuten af te werken, maar dat is dan ook een héél scherpe tijd. Benieuwd of er nog iemand onder duikt. Het evenement is alvast een succes. Er zijn liefst 72 deelnemers.”