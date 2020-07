City Golf kan je voortaan ook in Izegem spelen: ontdek de Pekkerstad met een golfstick in de hand Onze journalist nam de proef op de som Valentijn Dumoulein

12u02 0 Izegem Geen bal te doen in Izegem deze zomer? Niet voor wie een partijtje City Golf boekt. Voortaan kan je de Pekkerstad op een alternatieve en ietwat ludiekere manier leren kennen. In sessies van twee tot drie uur mag je een balletje slaan op enkele toeristische hotspots, van aan museum Eperon d’Or tot Wandel op de Mandel. Wij namen alvast eens de proef op de som.

City Golf is ondertussen al goed ingeburgerd in meer dan veertig Belgische steden, waaronder Antwerpen, Brussel, Hasselt en Mechelen, maar ook dichter bij huis in Kortrijk, Ieper en sinds 2014 in Roeselare. In de Rodenbachstad kan je sinds vorig jaar zelfs de variant City Beer Golf spelen, waarbij je ook de gelegenheid krijgt om van enkele lokale streekbieren te proeven. In Izegem is het concept dus nieuw en kregen de initiatiefnemers toestemming van de stad om op enkele trekpleisters het spelletje te spelen.

We kunnen makkelijk aan social distancing doen, want onze golfsticks zijn ideaal om de afstand tussen de spelers te meten Sofie Coolens

Coronaproof

Mijn gids van dienst Sofie Coolens van City Golf staat me op te wachten aan stadsmuseum Eperon d’Or, meteen de startplaats én locatie voor de eerste hole van de dag. Niet onbelangrijk dezer dagen: voor we van start gaan blijkt meteen hoe coronaproof het gebeuren wel is. “Als begeleider draag ik altijd handschoenen en ik heb er bij voor spelers die er wensen te dragen”, zegt Sofie. “Iedereen krijgt zijn eigen golfstick met balletje en die ontsmet ik nadien grondig. Wie dat wenst, kan een mondmasker dragen maar we spelen in openlucht, dus het is geen vereiste.” (Update: vanaf zaterdag 25 juli geldt een mondmaskerplicht in bepaalde delen van het Izegemse centrum - nvdr.) Ik heb ook handgel en -doekjes bij. Bovendien kunnen we makkelijk aan social distancing doen, want onze golfsticks zijn ideaal om de afstand tussen de spelers te meten (lacht).”

Spelers kunnen deelnemen in groepen van minimum acht en maximum twintig spelers. “Ook dat aantal is door de coronamaatregelen wat naar beneden gehaald en desgewenst kunnen we ook groepjes opsplitsen”, zegt Sofie. “Er is keuze tussen zes (2 uur) of negen holes (3 uur) spelen en onderweg passeer je evenveel locaties. Wie deelneemt, kan ook kiezen om een pauze in een horecazaak in te lassen. “

Boom als ‘hole’

De eerste slag mag ik dus aan de voet van Eperon d’Or slaan. Een boompje achteraan het plein blijkt mijn ‘hole’ van dienst. Je krijgt maximum zes slagen. Wie het met minder doet, bouwt een voorsprong op. Na wat oefenen en een slag in het ijle klaar ik de klus in drie beurten. “Helemaal niet slecht”, vertelt Sofie me. “Maar je hoeft eigenlijk geen ervaren golfer te zijn om aan dit potje stadsgolf te kunnen deelnemen. Hoe minder golfervaring, hoe meer je plezier zelfs zal beleven. Op elke stop heb ik in samenwerking met de toeristische dienst een andere hole voorzien. De ene keer is dat een paaltje, de andere keer een boom of een standbeeld. “

Ik toon de stad eens op een alternatieve manier. Ideaal voor wie in deze tijden zijn vakantie in eigen streek doorbrengt. Sofie Coolens

Waar ik aan Eperon d’Or nog wat schrik heb om voluit te slaan, vormt dat op de tweede locatie helemaal geen probleem. We bevinden ons in Wandel op de Mandel, de groene strook langs het kanaal. Hier mag ik al eens wat harder meppen .”Op zich geen probleem, want de balletjes zijn van kurk en kunnen dus geen schade aan wagens of ramen veroorzaken”, zegt Sofie. “Belandt er toch eens eentje in het water, dan drijft het boven en halen we het er uit.” De tour slingert zich verder langs de Grote Markt, het Blauwhuispark, de Sint-Tillokerk en de Melk- en Korenmarkt.

Leuke weetjes

Onderweg vertelt Sofie geregeld een leuk weetje, maar het verzandt nooit in een suffe geschiedenisles. Of wist u dat Eperon d’Or aparte ingangen voor rijken en het werkvolk had die nu nog zichtbaar zijn, of dat er ergens een standbeeld ter gelegenheid van duizend jaar Izegem in de stad staat? “En dat maakt deze aparte stadswandeling ook interessant voor Izegemnaren”, meent Sofie. “Ik toon de stad eens op een alternatieve manier. Ideaal voor wie in deze tijden zijn vakantie in eigen streek doorbrengt.”

Voor 2 uur golfen betaal je 20 euro per persoon. Een potje City Golf reserveer je best minimum een week op voorhand. Meer info en tarieven: https://www.city-golf.be/CityGolfIzegem.html.