Chocolaterie Parfait verhuist deze zomer naar nieuwbouw: "We zitten nu te krap. Op de nieuwe locatie zullen we meer ademruimte hebben, voor de klant én het personeel"

04 maart 2020

Chocolaterie en patisserie Parfait verlaat deze zomer zijn gekende stek in de Roeselaarsestraat en trekt naar een nieuw pand op de Rijksweg. De zaak botste al langer op zijn limieten en beschikt op de nieuwe locatie over drie keer meer ruimte.

Johan Geldhof startte in 1985 met een testatelier nadat hij een opleiding had gevolgd in Ter Groene Poorte in Brugge. “Dat was toen nog in de woning van mijn ouders in de Oude Iepersestraat”, herinnert Johan zich. “Ik palmde er hun garage in. Nu zou dat met de vele voedselveiligheidsvoorschriften niet meer kunnen, maar toen waren het echte pionierstijden.”

Eerst uitgebreid, maar toch verhuisd

Drie jaar en een extra cursus bij een van de beste chocolatiers van Antwerpen later openden Johan en zijn vrouw Chocolaterie Parfait, waar ze sindsdien chocolade op ambachtelijke wijze tot unieke creaties verwerken. In 2014 openden ze een filiaal in Menen, maar ook de Izegemse locatie bleef goed draaien. “We zaten echter al langer erg krap in de Roeselaarsestraat”, zegt Johan. “We wilden aanvankelijk onze zaak verbouwen, maar dat bleek niet haalbaar. Twee jaar geleden hebben we nog het huis naast ons gekocht om ons toch tijdelijk uit de nood te helpen, maar het werd stilaan duidelijk dat een verhuis zich opdrong. Ze zeggen wel eens dat je een oude boom niet meer moet verplanten, maar de takken zijn zodanig aan het uitbreiden dat het niet anders kon. Daarom hebben we besloten op een nieuwe stek opnieuw te beginnen.”

Werken met twaalf personeelsleden in de Roeselaarsestraat in de huidige omstandigheden is soms een echte heksenketel Johan Geldhof

Tien parkeerplaatsen

Die nieuwe locatie ligt op de hoek van de Rijksweg en Manegemstraat, waar vroeger Caravans Vanhoutte zat. “We gaan er een nieuwbouw van 1.500 vierkante meter plaatsen. Dat betekent dus dat we er drie keer meer ruimte zullen hebben. Dat was een vereiste, want werken met twaalf personeelsleden in de Roeselaarsestraat in de huidige omstandigheden is soms een echte heksenketel. Op de Rijksweg zullen we voldoende ademruimte hebben. Tot extra productie zal dat niet meteen leiden, maar de klant zal zien dat het voor iedereen comfortabeler en gestroomlijnder zal verlopen. Zo zullen we een aparte ruimte hebben voor het afhalen van bestellingen en beschikken we straks over tien parkeerplaatsen op ons terrein. Want parkeren in de Roeselaarsestraat is niet altijd even evident. Bovendien willen we straks enkele extra personeelsleden aanwerven om het voor iedereen behapbaar te maken.”

Johan is ondertussen 54 jaar, dus zo’n verhuis is dan toch opmerkelijk. “Maar ik denk nog lang niet aan mijn pensioen, hoor”, knipoogt hij. “Ik wil doorwerken tot mijn laatste zucht, net omdat chocolaterie mijn passie is. Bovendien is de opvolging verzekerd met mijn dochters Vanessa en Virginie.”

Gault&Millau

Klanten van de Parfait komen soms van heinde en ver en ook die hoopt Johan straks beter te kunnen bedienen. “We zijn langs de Rijksweg makkelijk bereikbaar vanuit Kortrijk en Roeselare, maar ook vanuit het centrum van Izegem en de Bosmolens. Bovendien hebben we ook veel klanten uit Parijs en die zullen nu iets makkelijker tot bij ons raken. We staan al een paar jaar op rij vermeld in de speciale editie van Gault&Millau voor chocolatiers en patissiers, waardoor we veel klanten uit heel het land en Frankrijk over de vloer krijgen.”

De nieuwe chocolaterie zou nog voor het bouwverlof moeten klaar zijn. “In principe kunnen we dan in augustus verhuizen en in september openen”, besluit Johan.