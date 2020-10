Chocolaterie Parfait heropent op nieuwe locatie Een blik achter de schermen in de nieuwbouw aan de Rijksweg Valentijn Dumoulein

02 oktober 2020

08u11 7 Izegem Voor chocolaterie en patisserie Parfait breekt vrijdag 2 oktober een nieuw hoofdstuk aan. De bekende zaak van Johan Geldhof is verhuisd naar een nieuwbouw langs de Rijksweg. De twaalf personeelsleden beschikken er over drie keer zoveel ruimte als in het oude gebouw in de Roeselaarsestraat, terwijl klanten terecht kunnen in een ruimere winkel met zicht op het atelier.

De werken aan de nieuwbouw van Parfait begonnen tien maanden geleden op de hoek van de Manegemstraat en Rijksweg. Wie nu de nieuwe vestiging binnen wandelt, komt meteen in een ruimere handelszaak met zicht op bergen chocoladechips, lekkere pralines en (ijs)taarten terecht.

Naar binnen gluren

“Op onze oude locatie zaten we op onze limiet, in een veel te krap huis”, aldus Johan. “Hier beschikken we over 1.500 vierkante meter. Dat betekent niet alleen meer winkelruimte voor de klant, maar vooral meer plaats om efficiënt te kunnen werken. We beschikken hier over een apart chocolade-atelier, waar klanten door een raam naar binnen kunnen gluren. We hebben verder voor het eerst ook aparte afdelingen voor patisserie en ons roomijs, waar we graag een permanent plaatsje voor willen voorzien. Dankzij een grote laadpoort is het nu mogelijk bestellingen en leveringen in alle weersomstandigheden te doen en het nieuwe gebouw biedt vooral veel meer stockageruimte. Niet dat ik dat de productie nu ga verhogen, maar het is vooral zaak om voortaan praktischer te kunnen werken. Al zou het wel fijn zijn dat we nu meer klanten kunnen ontvangen, met tien parkeerplaatsen voor de deur. Iets wat in het centrum van Izegem quasi onmogelijk was.”

Johan, nu 54, gaat nog lang niet met pensioen, maar is wel blij om te constateren dat ook zijn dochters en schoonzoon in de zaak actief zijn. “Dat betekent dat er naar de toekomst toe opvolging is en dat is fijn”, zegt hij. Chocolaterie Parfait is op de nieuwe locatie elke dag open van 9 tot 18.30 uur, ook op de middag. Maandag is de sluitingsdag. De vroegere locatie van de chocolaterie is verkocht aan een projectontwikkelaar.