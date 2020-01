Champagneverkoop levert flinke cheque op voor Kinderkankerfonds Valentijn Dumoulein

14 januari 2020

16u29 2 Izegem De jaarlijkse actie Champagne voor het Goede Doel heeft opnieuw een flinke cheque voor het Kinderkankerfonds opgeleverd. De werkgroep onder leiding van Stefaan Blancke kon een cheque van 26.427,40 euro afgeven.

“We verkochten onze champagne, met unieke capsules, ook op de jaarlijkse kerstmarkt in Izegem”, zegt Stefaan. “We horen hier en daar dat dit als een flop ervaren werd, maar voor ons is dit net een topeditie geworden. De overhandiging van de cheque vond recent plaats in het bijzijn van enkele mensen die de actie zeer genegen zijn. We luisteren daarbij naar Dirk, de papa van de overleden Lucas, die nogmaals de fantastische werking van het fonds benadrukte. Lucas is ondertussen al zestien jaar overleden, maar Dirk kon bij moeilijke momenten nog steeds bij hen terecht. Ook tijdens de overhandiging had hij daar nood aan, want uitgerekend rond die periode zou zijn zoontje – dat net geen 2 jaar was – 16 jaar geworden zijn.”

Het geld zal onder andere besteed worden aan een nieuw project om getroffen families te ondersteunen. “Concreet zullen ze getroffen gezinnen een kosteloze lening kunnen verlenen. Op deze manier kan de behandeling onmiddellijk worden opgestart en gaat er geen tijd verloren”, besluit Stefaan. “We bedanken iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen. Dit jaar gaat de actie in augustus van start.”