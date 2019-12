CAW’s sluiten morgen de deuren: “Beke bespaart op de kap van de meest kwetsbare burgers” Valentijn Dumoulein

02 december 2019

16u34 16 Izegem De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in onze provincie hekelen dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vanaf 2020 vijf miljoen euro op hun werking wil besparen.

“De minister geeft tegelijk de boodschap dat er op ‘initiatieven en hulp voor kwetsbare mensen op het terrein’ niet bespaard wordt”, zeggen de directeurs van de vijf CAW’s . “Iets dat we niet goed kunnen rijmen met deze beslissing en waar we verontwaardigd over zijn. Deze maatregel heeft wel degelijk effect op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zij dreigen in de kou te blijven staan. Letterlijk.”

Het CAW rekende uit dat de huidige besparingsmaatregelen concreet kunnen betekenen dat ze per jaar 4.656 minder slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeval kunnen helpen of dat ze minstens 5.907 kinderen met een hulpvraag aan de deur laten staan. “Of dat we 8.434 mensen met vragen over stress, draagkracht, eenzaamheid en andere psychische problemen in de kou laten staan. Sommige diensten kampen nu al met een wachtlijst. We geven ook al jaren het signaal dat er juist meer inzet nodig is, terwijl besparen neerkomt op minstens 75 ontslagen in de sector. In West-Vlaanderen spreken we al snel over 30 jobs die op de helling staan.”

Als reactie op de besparing sluiten alle CAW’s in West-Vlaanderen op dinsdag 3 december de deuren. Ze nemen deel aan de geplande actie van de Vuurwerkweek, in solidariteit met andere organisaties die door de besparingen getroffen worden.