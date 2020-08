Cannabisplantage met 400 plantjes opgedoekt, ook vuurwapens gevonden



Alexander Haezebrouck

12 augustus 2020

19u58 0 Izegem De politie heeft maandag een cannabisplantage van zo’n 400 plantjes opgerold in een woning langs de Heibrugstraat in Izegem. De speurders stootten op de plantage tijdens een huiszoeking. Ze troffen er ook vuurwapens en enkele duizenden euro’s cash geld aan.

Maandagvoormiddag voerde de politiezone Riho een huiszoeking uit in de woning van L. M. (50) langs de Heibrugstraat in Izegem, vlakbij de meubelzaak Top Interieur. In de loods naast de woning trof de politie een cannabisplantage van iets meer dan 400 plantjes aan. Daarnaast vonden ze ook meerdere vuurwapens, enkele duizenden euro’s cash geld en vijf kilogram cannabis. Twee verdachten werden aangehouden. Het gaat om de bewoner L. M. (50), en een goede kennis die er erg vaak over de vloer kwam. Buren omschrijven de bewoner als een doodbrave man. “Maar ze patrouilleerden hier toch enorm vaak”, vertelt een buurtbewoner die ook geschrokken is door het nieuws. De woning is ondertussen volledig verzegeld. Beide verdachten werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen verder liet aanhouden. Het onderzoekt loopt voorlopig. De 50-jarige bewoner is een Belg die een aannemersbedrijfje had in tuinaanleg, houten terrassen, vijvers en veranda’s. Wellicht had de politie het pand al een tijdje in het oog en besloten ze afgelopen maandag om in te grijpen.