Campushoofd woonzorgcentrum Sint-Vincentius blikt terug na coronapiek: “Niemand is eenzaam gestorven” LSI

19 mei 2020

06u00

Bron: LSI 0 Izegem De piek van het coronavirus lijkt achter de rug en ook voor de zwaar getroffen woonzorgcentra is dat het sein om stilaan werk te maken van de afbouw van de cohortafdelingen en naar een ‘normale’ werking terug te keren. Met campushoofd Yves Degryse (45) van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem (Izegem), dat negen bewoners moest afgeven, blikken we even terug. “De voorbije maanden kenden we geen weekends”, vertelt hij.

Op 12 maart werd beslist dat de woonzorgcentra de deuren dicht moesten doen. “Ik herinner me de dag nog levendig”, zegt Yves Degryse. “Ik sprong snel in mijn auto om van thuis in Roeselare naar Kachtem terug te keren. Het was hier een drukte van jewelste, want heel wat familieleden brachten nog een laatste bezoekje. Om 20 uur moesten we de deuren kordaat sluiten. Vanaf dan begon een emotionele rollercoaster. Iets meer dan een week later doken bewoners met de eerste symptomen op. Daarna ging het razendsnel. We volgden strikt de richtlijnen van de overheid, maar stelden vast dat we toch weinig vat hadden op de verdere verspreiding. Dat was toch wat beangstigend. Uiteindelijk raakten 25 van onze 113 bewoners en 10 van de 85 medewerkers besmet. Negen bewoners overleefden het niet.”

Zo veel bewoners in een korte tijd moeten afgeven hakt er stevig op in. Van sommige bewoners moesten we na een verblijf van zeven of acht jaar afscheid nemen. Ze maakten deel uit van onze familie en hun échte familie was hier kind aan huis. Dat raakte velen erg hard. Het ergste beeld? Als je de begrafenisondernemer de kist ziet dichtschroeven. Yves Degryse

Veel begrip

Yves Degryse en zijn team van zorgmedewerkers, maar ook keuken- en onderhoudspersoneel en logistieke medewerkers namen ondanks de moeilijke werkomstandigheden toch de touwtjes in handen. “Twee van de afdelingen werden omgebouwd naar een cohortunit met 25 plaatsen”, legt Yves uit. “Met de familieleden bleven we heel open communiceren. Ik was blij verrast dat we bij hen op veel begrip konden rekenen. Bijna dagelijks kwamen er nieuwe richtlijnen op ons af en was het bijsturen. Niemand was hier 100 procent op voorbereid. Zelfs de meest uitgebreide outbreakplannen niet. Maar samen verzetten we met het team bergen werk. Zowel mentaal als fysiek een heel belastende periode. De voorbije maanden kenden we geen weekends. En zo veel bewoners in een korte tijd moeten afgeven, hakt er stevig op in. Van sommige bewoners moesten we na een verblijf van zeven of acht jaar afscheid nemen. Ze maakten deel uit van onze familie en hun échte familie was hier kind aan huis. Dat raakte velen erg hard. Het ergste beeld? Als je de begrafenisondernemer de kist ziet dichtschroeven. Maar we hebben ons heel menselijk proberen op te stellen. Familieleden van de bewoners die snel achteruit gingen, hebben telkens de kans gekregen om een laatste bezoek te brengen. Niemand is hier eenzaam gestorven. En niemand heeft zonder hulp extra moeten lijden.”

Pluim

Personeelsleden, maar ook de directie hadden regelmatig nood aan een goed gesprek. “Zoiets had niemand ooit meegemaakt”, beseft Yves. “Dat er op sommige momenten angst of wat paniek was, was normaal. Als je elke dag tussen besmette personen moet werken, vraag je je ook wel eens af wat er met jezelf of je gezinsleden zal gebeuren. Ook bij mij was er wel eens angst of onzekerheid. Op een bepaald moment had ik nog vijf mondmaskers in voorraad voor mijn medewerkers… Gelukkig konden we een beroep doen op kennis en materiaal van het Sint-Jozefsziekenhuis, sprongen verpleegkundigen en Rode Kruis bij,… Ook mijn team verdient een pluim. Ze hebben zich in deze moeilijke tijden niet laten kennen.”

Halfweg april kondigde de overheid aan dat er in de woonzorgcentra opnieuw beperkt bezoek toegelaten zou worden. “Ik viel van mijn stoel”, geeft Yves Degryse eerlijk toe. “Nog niet eens één derde van de bewoners was getest. Het gaf de indruk dat men niet goed wist wat er zich achter de muren van de woonzorgcentra afspeelde. Gelukkig kwam er uit alle hoeken al snel een tegenreactie en bleef bezoek nog een tijdje langer verboden.”

Beter gewapend

Yves Degryse gelooft dat bij een nieuwe uitbraak woonzorgcentra beter gewapend en georganiseerd zullen zijn. “90 procent was goed, 10 procent kon beter”, schat hij. “Ons woonzorgcentrum is pas 10 jaar oud, maar het gebrek aan een afgezonderde binnentuin bleek een probleem. Dat er overal al wifi was, bleek dan weer een pluspunt. Er zullen ook positieve gevolgen zijn. Op het vlak van digitale communicatie, via Facetime en Facebook, hebben we zeker een grote stap vooruit gezet. Dat zal ook na de coronacrisis behouden blijven. En de aandacht voor een goede hand-, nies- en hoesthygiëne zal hopelijk ook blijven.”

Geen gevangenis

“Voor hoelang bezoek binnen de muren van het rusthuis nog verboden zal blijven?”, herhaalt Yves onze vraag. “Niet lang meer, denk ik. We mogen echter van de woonzorgcentra geen gevangenissen maken. We mogen ons niet blijvend laten leiden door angst. Maar als ik zie hoe de contacten opnieuw toenemen, vrees ik voor een tweede golf. Daarom een oproep om nauwe contacten nog eventjes te beperken. Zodat onze personeelsleden tijdens het zomerverlof ook echt eens vakantie kunnen nemen. Dat zou de grootste blijk van respect naar de zorg zijn.” Het woonzorgcentrum bouwt momenteel de Covid-afdeling af en is nu al drie weken vrij van bijkomende besmettingen.