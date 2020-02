Cafébaas Hoppie zet ’t 25ste uur in de etalage: “Maar ik verdwijn niet uit de horeca” Valentijn Dumoulein

04 februari 2020

10u54 6 Izegem Tweeëntwintig jaar nadat hij er het eerste pintje tapte, wil Hein ‘Hoppie’ Dekiere (52) zijn bekende café ’t 25ste Uur, in de Hallestraat, overlaten. Een afscheid is het evenwel niet helemaal: Hoppie blijft immers aan de slag in zijn tweede zaak ’t Plectrum, op de Grote Markt.

’t 25ste Uur opende op 19 december 1997 de deuren, en groeide in geen tijd uit tot een vast adresje voor wie van ‘pekken’ houdt. Schouder aan schouder staan, dus. Iets wat door de beperkte oppervlakte van het café wel vaker de regel was, maar meteen ook iets wat bijdroeg tot de sfeer.

Maar dik twee decennia later is de kogel door de kerk. Hoppie dacht er al langer over om de zaak over te laten, en nu zet hij finaal de stap. “Om meerdere redenen”, klinkt het. “Ik ben niet meer van de jongste en voorts is de wetgeving er de voorbije jaren alleen maar strenger op geworden. Denk maar aan de rookwet, of die van de zomerbars.”

Tweede zaak

Het café in de Hallestaat sluit evenwel niet meteen de deuren. Tot de zaak verkocht is, kan je er terecht op zaterdagen en maandagen. En Hoppie blijft zelf ook actief in de lokale horeca. In 2018 kocht hij immers ook café ’t Plectrum, op de hoek van de Grote Markt. “Ik zal er gerant Joeri geregeld bijstaan, dus ik verdwijn nog niet meteen uit de horeca.”

Notaris Bernard Loontjes leidt de verkoop in goede banen. Een virtueel bezoek brengen kan via deze link.