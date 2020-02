Café ‘t 25ste uur staat te koop Valentijn Dumoulein

04 februari 2020

10u54 0 Izegem Het bekende café ‘t 25ste Uur in de Hallestraat staat te koop. Tweeëntwintig jaar nadat hij met de kroeg van start ging wil uitbater Hein ‘Hoppie Dekiere’ (52) de zaak overlaten. Tot de verkoop rond is blijft hij de zaak op zaterdag en maandag nog open houden. Een afscheid van de horeca is het niet, want hij blijft wel nog in de slag in zijn tweede zaak ’t Plectrum op de Grote Markt.

‘t 25ste uur ging op 19 december 1997 open en groeide in geen tijd uit tot een vast adresje voor wie houdt van ‘pekken’. De zaak is eerder beperkt in oppervlakte en dus stond je er vaak schouder aan schouder, maar dat droeg bij aan de sfeer. Hoppie dacht er al langer over na om de zaak over te laten. “En nu heb ik de knoop doorgehakt”, zegt hij. “Het gaat om een combinatie van factoren die me tot deze beslissing geleid hebben. Ik ben niet meer van de jongste en daarnaast is de wetgeving er de voorbije jaren alleen maar strenger op geworden. Denk maar aan de rookwet of die van de zomerbars, etc…”

Toch blijft hij nog actief in het lokale uitgaansleven. In 2018 kocht hij nog het vlak naast zijn zaak gelegen café ’t Plectrum op de hoek van de Grote Markt. Daar blijft hij aan de slag. “Ik zal er gerant Joeri geregeld bijstaan, dus ik verdwijn nog niet meteen uit de horeca”.

Notaris Bernard Loontjes leidt de verkoop in goede banen. Een virtueel bezoek brengen kan via deze link: https://vt.plushglobalmedia.com/tour/TT16F7VLM0?fbclid=IwAR2Tjx8D-zP-tmrZ4Nz_4T-7V29FLHHuvlOpFUQbWnw8AE6eSlZXGMmxRvI .