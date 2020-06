Café Leute’s opent een maand later dan gepland door corona: “Maar daarom niet minder enthousiast” Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

18u41 0 Izegem Normaal zou Kevin Deleu op 1 mei zijn café Leute’s op de Grote Markt van Izegem geopend hebben, maar corona gooide roet in het eten. Nu er groen licht is van de Veiligheidsraad ligt zijn nieuwe D-Day op donderdag 11 juni.

Kevin neemt café Toezens over, vroeger bekend als De Pekker en in een nog verder verleden als De Sterre. Toeval is dat niet, want Kevin draaide als dj nog plaatjes in De Pekker en neemt de zaak nu over van de vorige uitbater Thijs Codron. “Met Wesley Dejaeghere vorm ik al vijftien jaar het dj-duo Audiovibes. Ik wilde toen al een café openen, maar de tijd was er nog niet rijp voor. Nu is dat wel zo. Ik ga de uitbating van het café combineren met mijn werk als verkoper bij Global Suppliers, een handel in kunststof en metalen onderdelen. De naam Leute’s verwijst overigens naar de naam die ik als kind al op de speelplaats van anderen kreeg. Ik was blijkbaar een plezante", lacht Kevin.

“Maatregelen zijn haalbaar”

Dat Kevin door corona een maand langer moest wachten om Leute’s te openen, valt hem niet zwaar. “Ik had daardoor nog wat extra tijd voor verbouwingen”, knipoogt hij. “En ik ben er niet minder enthousiast door. Alleen spijtig dat we geen mensen aan de toog kunnen plaatsen, want de onze is behoorlijk lang. Ik vermoed dat we binnen zes tafels kunnen zetten en buiten nog eens twaalf. Het helpt dat we van de stad ons terras 1,20 meter mogen uitbreiden. Ik ben ook blij dat er groepen van tien aan één tafel mogen zitten.”

Kevin wil geregeld lokale dj's plaatjes laten draaien in Leute’s. Zelf stopt hij als dj wegens niet meer combineerbaar met zijn nieuwe job. De vuurdoop staat gepland op donderdag 11 juni om 18 uur. Op zaterdagochtend is de zaak ook open voor de wekelijkse markt. Sluitingsdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.