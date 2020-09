Café Ariba opent deuren, en plots is er geen leegstand meer in Izegemse Sint-Pietersstraat: “Dit moet dé nieuwe uitgaansbuurt worden” Valentijn Dumoulein

04 september 2020

09u16 20 Izegem Coronacrisis? Daar is alvast weinig van te merken in het pittoreske Sint-Pietersstraatje in Izegem. Terwijl de meeste horecazaken nog aan het bekomen zijn van de lockdown opent het nieuwe café Ariba er vrijdag de deuren. Het steegje is de laatste jaren aan een heropleving bezig en is goed op weg om een nieuwe trekpleister in de stad te worden. Vrienden Laurent Monsieurs en David Stekelorum willen met hun kroeg voor de kers op de taart zorgen.

Het Sint-Pietersstraatje is amper 120 meter lang en telt maar vijftien adressen, maar is zowat de Izegemse variant op de Brusselse Rue des Bouchers. De handel in de straat begon twintig jaar geleden wat dood te bloeden, maar de laatste vijf jaar waait er een nieuwe wind. Café ’t Doolkruydt van Jimmy Dupont werd succesvol overgenomen, eetcafé’t Hemelhuys kwam erbij en In de Oude Sint-Pieter hield er al lange tijd stand. Twee jaar geleden opende frituur Geronimo er de deuren en sinds deze zomer kookt chef-kok Willy Libeer in eethuis ’t Kaderke.

Autobranche

Het nieuwe café Ariba, waar vroeger de snoep- en speelgoedwinkel Holvoet zat, vormt de kers op de taart, want nu is er niet langer leegstand in het gezellige straatje. “We denken dat onze zaak een mooie meerwaarde zal zijn voor het aanbod in het straatje”, zeggen David Stekelorum en Laurent Monsieurs, die in het dagelijkse leven vooral met wagens bezig zijn. David is de uitbater van Autoparts Stekelorum, terwijl Laurens zijn eigen autohandel in de Zuidkaai runt. “Ik had dit pand en de twee achterliggende appartementen twee jaar geleden als investering gekocht, omdat deze locatie enorm veel potentieel heeft”, zegt David. “Naarmate de tijd vorderde begon het te kriebelen om zelf met iets te starten. Ik vertelde mijn plannen aan Laurent en hij was meteen enthousiast en besloot mee in het project te stappen.”

“We komen zelf enorm graag iets eten of drinken in het straatje”, zegt Laurent. “Met café Ariba willen we een aanvulling op dat aanbod zijn. Je kan hier een gewone pint of een streekbiertje drinken, maar even goed genieten van een lekker glas champagne, een gin of een wijntje. We bieden ook diverse snacks aan voor de kleine honger, maar willen daarbij bewust niet in concurrentie gaan met de andere eetzaken in de straat.”.

Zeven op zeven open

Café Ariba zal zeven dagen op zeven open zijn en dat vanaf 16 uur. Het duo krijgt daarbij hulp van Lieselot De Rudder. Zij leerde de stiel in café d’Oude Posterie in Pittem, dat recent is overgenomen. “Ik zal zelf met mijn vrouw Lien elke dinsdag de zaak runnen”, zegt David. “Zo hou ik de vinger aan de pols en weet ik wat er leeft.”

Het café, dat zijn naam ontleent aan een stopwoordje van een collega-horecabaas, moest oorspronkelijk nog voor de zomer open gaan. “Maar corona zorgde voor wat vertraging”, zegt Laurent. “We zagen het niet zitten met al die beperkende regels van start te gaan, maar hoe meer de tijd vorderde hoe duidelijker het werd dat deze situatie nog een eind zou blijven duren. Daarom besloten we om nu toch al in september van start te gaan. We hebben een gezellig terras voor de deur en een kleiner achteraan. Het interieur is dan weer grondig gerenoveerd. Op termijn zouden we graag hebben dat mensen hier ook kunnen dansen en we overwegen een deejay, maar nu mag dat uiteraard nog niet. Onze ambitie is alvast groot. We willen van het Sint-Pietersstraatje mee dé uitgaansbuurt van Izegem maken.”