Café Abeele herleeft even op Izegem Koers Valentijn Dumoulein

04 september 2019

11u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Café Abeele is een paar jaar geleden onder de sloophamer verdwenen, maar de 250 jaar oude herberg is met Izegem Koers op donderdag 5 september even terug van weggeweest. David Stekelorum en zijn vrouw Lien Trybou openen op de parking waar het café vroeger stond een gelegenheidscafé.

“Café Abeele was voor buurtbewoners de ontmoetingsplaats bij uitstek”, vertelt David. “Met de sloop verdween dat sociaal aspect een beetje. Om dat gevoel nog eens aan te halen, heb ik besloten café Abeele als gelegenheidscafé te openen tijdens de koers. We plaatsen tenten en parasols, die bij mooi weer bescherming bieden tegen de zon en bij slecht weer tegen de regen.”

Iedereen is vanaf 12 uur welkom voor een hapje en drankje in het café op de splitsing van de Roeselaarse- en Oekensestraat. De koers rijdt vanaf 14.30 uur uit. “Er is ook, met optredens van Kurt Loorenz, Echt, Peter Cody, Jason Bradly, Chris Reilhof, Michael Lanzo en de Dirk Duval Band”, belooft David. “Kinderen kunnen terecht op een springkasteel en er zal een eendjeskraam staan. We gaan ook worsten en hamburgers bakken. We hadden ook aan Corine, de vroegere cafébazin, gevraagd of ze pintjes kon komen tappen, maar ze moet helaas werken. Toch gaan we er een topdag van maken.”