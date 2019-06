Buurt organiseert straatontbijt in strijd tegen sluipverkeer Mezegemstraat Valentijn Dumoulein

26 juni 2019

11u02

Bron: Valentijn Dumoulein 8 Izegem Een straatontbijt met ‘prachtig’ uitzicht op het sluipverkeer dat rond die tijd ontwaakt. Dat kregen burgemeester Bert Maertens en schepenen Caroline Maertens en Ann Van Essche woensdagochtend van twintig buurtbewoners uit de Mezegemstraat. Met de actie wil de buurt de onveilige verkeerssituatie in de straat aankaarten. In anderhalf jaar tijd waren er zeven incidenten.

“Het meest recente incident dateert van 20 juni. Toen werd een buurvrouw bij het oprijden van haar oprit bijna aangereden door een wagen die de wachtende rij in hels tempo voorbij stak”, opent buurtbewoonster Romy Werbrouck. “In april ging er vlakbij de afzink van de brug aan de Rhodesstraat een auto uit de bocht. Ik ging helpen. De bestuurder was ongedeerd, maar ging lopen. Eerder ramde een wagen al twee omheiningen en kwam op zijn zij op de baan te liggen en een buurmeisje werd deze maand nog aangereden door een wagen die niks opmerkte en door reed. Ongelofelijk wat we hier al meegemaakt hebben.”

Ludieke slogans

Het is dan ook genoeg geweest voor de buurtbewoners, die bij de stad aandringen om drastische maatregelen te nemen. “Behalve bloembakken, die het probleem niet verhelpen, werden nog steeds geen structurele maatregelen genomen”, klinkt het bij Charlotte Kemp. Om de beleidsmakers met hun neus op de feiten te drukken hebben we hen uitgenodigd voor een straatontbijt met zicht op het sluipverkeer. Daar was het om zeven uur ’s morgens al een drukte van jewelste, met veel passage van tractoren en (vracht)wagens.” Ook de kinderen van de straat droegen hun steentje bij met het plaatsen van ludieke slogans op borden die vragen om de snelheid te temperen.

De hoge snelheid in de straat is vooral het gevolg van verkeer dat vanuit Roeselare via de Rhodesstraat en de brug over de E403 aan een toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur de zwakke bocht rechts naar de Mezegemstraat neemt. “Vanaf beneden aan de brug, wordt de toegelaten snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur, maar dat wordt vaak met de voeten getreden”, foetert Romy. “Dit is ook een sluipweg geworden door eerdere werken aan de Rijksweg en de Roeselaarsestraat en de werken die nog minstens een jaar aan de Noordkaai zullen duren. De beloofde bloembakken zijn er gekomen, maar hebben enkel effect tijdens piekmomenten.”

Wagens verder laten rijden

De buurt heeft zelf een voorstel klaar. “Het verkeer vanuit Roeselare kan worden opgesplitst”, meent Romy. “De zwakke weggebruiker kan nog steeds dezelfde route volgen de Mezegemstraat in, maar auto’s en vrachtwagens die van Roeselare komen kunnen wat ons betreft idealerwijs tien meter verder rijden, over de groene driehoek en dan pas naar rechts indraaien. De draaicirkel voor vrachtwagens zou groot genoeg zijn. Om zwakke weggebruikers meer voordeel te bezorgen, kan je dan een stopbord plaatsen en haaientanden schilderen aan de voet van de splitsing. Verder in de straat zou de stad dan fietssuggestiestroken kunnen aanleggen.”

“Wachten tot werken achter de rug zijn”

Gemeenteraadslid en buurtbewoner Nick Verschoot (N-VA) kaartte de situatie eerder al aan en daardoor kwamen er bloembakken in de straat. “Dit creëert sowieso een afremmend effect bij kruisend verkeer”, meent hij. “Voor de rest is het sowieso wachten op de aanleg van de op- en afritten aan de Noordkaai om het verkeer tussen Izegem en Roeselare vlot te krijgen en het sluipverkeer weg te halen.” Mobiliteitsschepen Caroline Maertens bevestigt dat. “De weg is hier helaas te smal op fietssuggestiestroken aan te leggen en een extra test wees uit dat het voorstel van de buurt dodehoek-ongevallen niet uitsluit en dat risico willen we niet nemen. Misschien dat een luchtkussen in het begin van de straat kan helpen, maar dat zou maar een heel lokaal effect hebben en ook meer lawaai veroorzaken.” Burgemeester Bert Maertens vult aan. “We rekenen op de heraanleg van het op- en afrittencomplex Izegem-Roeselare Haven aan de E403 als ingreep om het sluipverkeer hier sterk te doen verminderen.”