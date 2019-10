Buurderij zoekt nieuwe verantwoordelijke Valentijn Dumoulein

30 oktober 2019

08u33 0 Izegem De Buurderij, het online bestelpunt voor Boeren & Buren in Vlaanderen, zoekt een nieuwe verantwoordelijke voor zijn werking in Izegem.

Vroeger moest je naar de boer als je verse producten wou, nu komt de boer bij jou langs. Een groep land- en tuinbouwers uit Izegem bieden hun producten onder de vlag van de Buurderij via een webshop aan. In de week kan je die bestellen en op vrijdag liggen ze klaar in het voormalig gemeentehuis van Emelgem.

Dit korte keten-netwerk zoekt een nieuwe verantwoordelijke voor zijn werking in Izegem. “ Ik ben op zoek naar een ondernemende Izegemnaar met een hart voor duurzaam en lokaal eten en die als Buurderij-Verantwoordelijke dit project wil overnemen van de huidige Buurderij-Verantwoordelijke, die het project binnenkort zal verlaten”, vertelt coörinator Harriet Wouters. ‘Ben jij een ondernemende foodie die graag een wekelijks ontmoetingsmoment wil organiseren voor je Buren en de lokale Boeren? Wil je verse, lokale en gezonde voeding toegankelijker maken in de stad? Vraag dan zeker meer informatie aan via harriet@boerenenburen.be.”

Meer info: www.boerenenburen.be.