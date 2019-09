Burgerplatform voor veilig verkeer in Kachtem krijgt als eerste spreekrecht op gemeenteraad Valentijn Dumoulein

04 september 2019

19u08

Bron: VDI 0 Izegem Op de gemeenteraad van dinsdag 10 september krijgt het burgerplatform Voor een Verkeersveilig Kachtem spreekrecht. Dat is een primeur, want de maatregel is pas sinds deze bestuursperiode in voege en tot nu toe meldden er zich nog geen kandidaten.

Het spreekrecht voor burgers houdt in dat ze net voor de start van de gemeenteraad vijf minuten mogen spreken voor alle raadsleden. Op die manier kunnen ze een probleem of kwestie aankaarten die het algemeen belang dient. “In de tijd die we krijgen willen we zo bondig mogelijk de broodnodige maatregelen vragen om meer verkeersveiligheid in Kachtem te realiseren”, zeggen de initiatiefnemers.

De inwoners van de Mezegem- en Manestraat hielden begin juli al een protestactie met straatontbijt en nodigden daarbij de burgemeester en schepen van mobiliteit uit om de te vlug rijdende wagens en het zwaar verkeer in hun straat zelf te komen bekijken. Er staan nu al bloembakken in de straat die een vertragend effect moeten hebben, maar er wordt nog vaak te vlug gereden, met geregeld ongevallen tot gevolg. Ondertussen sloten al meerdere straten uit Kachtem aan bij de groep, die ijvert voor meer verkeersveiligheid in de hele deelgemeente.

Hun voorstel is om het verkeer via de Rijksweg en Ambachtenstraat doorheen de industriezone af te leiden. Ze zien ook een tweede mogelijke route via de E403 afrit Izegem-Haven en geen bord meer met vermelding Lodewijk de Raetlaan naar rechts. Ze vragen ook gerichte politiecontroles om zwaar verkeer te bestraffen.

Er is ook al een Facebook-evenement voor het spreekrecht op de gemeenteraad opgestart.