Burgerplatform haalt slag thuis: voorlopig geen KMO-zone in Kachtem Valentijn Dumoulein

01 juli 2020

11u10 0 Izegem Het protest van burgerplatform Leefbaar Kachtem heeft vlugger dan verwacht zijn vruchten afgeworpen. De buren protesteerden tegen een aanvraag voor de bouw van 15 KMO-eenheden op de site Schramme in de Mezegemstraat. Met succes, want bouwbedrijf Bricks Construct heeft de aanvraag ingetrokken.

We konden het gisterenavond al kort melden, maar nu geeft Steve Degrieck van Bricks Construct ook tekst en uitleg. “We willen na het protest – dat vooral van één dame komt – de gemoederen wat laten bedaren en het project nog eens evalueren”, zegt hij. “We willen eerst eens met alle partijen rustig aan de tafel zitten om alles uit te klaren. We willen geen mensen bruskeren en kiezen daarom voor de dialoog, zowel met de stad als de buren. We willen graag tot een vergelijk komen, met een dossier waar iedereen in zich kan vinden. Lukt dat, dan is dat des te beter. Is dat niet zo, dan moeten we onze conclusies trekken.”

Leefbaar Kachtem is alvast tevreden dat de huidige aanvraag ingetrokken is. “Het voornaamste is dat deze zone er voorlopig niet komt”, aldus Ellen Wyns.