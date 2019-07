Burgemeester steunt wetsvoorstel tot ‘zwembadverbod’ onruststokers Valentijn Dumoulein

17 juli 2019

14u15

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) steunt het wetsvoorstel van zijn federale partijgenoot Koen Metsu om via een zwarte lijst amokmakers met een plaatsverbod van elk recreatiedomein te verbannen. Izegem nam dit jaar heel wat maatregelen om incidenten aan het openluchtzwembad te vermijden, voorlopig met succes.

Vorig jaar maakten groepjes jongeren regelmatig amok aan het openluchtzwembad De Krekel. Ze rookten drugs en verstoorden de rust van andere bezoekers. Om dat te vermijden is er geïnvesteerd in camerabewaking en houdt een extern bewakingsbedrijf deze zomer een oogje in het zeil. (Meer hierover lees je via deze link.) Redders kregen ook een ‘oortje’ en een speciale cursus om met agressie om te gaan. Vlaams Belang maakte in juni nog een melding van overlast aan het zwembad, maar dat bleek een alleenstaand geval. “Op die dag was het bewakingsbedrijf nog niet actief, maar toen heeft de politie zeer snel ingegrepen”, vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Sindsdien zijn er geen problemen meer geweest.”

Extra stok achter de deur

Hij ziet ook heil in een federaal ‘zwembadverbod’. “De problematiek die we vorig jaar hier ervoeren, komt nu op veel andere plaatsen terug”, zegt Maertens. “Vanuit onze ervaring in Izegem heb ik op het partijbureau uitgelegd wat wij gedaan hebben. Zo kregen onruststokers een lokaal plaatsverbod op basis van gegronde redenen. Een nationale zwarte lijst gaat nog verder. Wie hierop staat, is in geen enkel recreatiedomein in ons land meer welkom. Juridisch moet nog het één en ander uitgeklaard worden, maar is een extra stok achter de deur om amokmakers te bannen, dus ik vind het een goed idee. Alleen moet je als stad natuurlijk bovenop de huidige maatregelen extra investeren in een systeem om identiteitscontroles te doen.”