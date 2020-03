Burgemeester excuseert zich na stilgelegd straatfeestje: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om denigrerend te doen over de politie” Hans Verbeke

30 maart 2020

20u06 2 Izegem De Izegemse burgemeester Bert Maertens (N-VA) heeft in een overleg met de vakbonden zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken na een feestje dat werd stilgelegd in zijn straat. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om denigrerend te doen over het werk van de politie, integendeel”, zegt Maertens.

Het waren dikke krantenkoppen, een grote week geleden, toen de Izegemse burgemeester Bert Maertens een stilgelegd feestje in zijn straat bestempelde als ‘een scheet in een fles’. Een aantal politiemensen voelde zich onrecht aangedaan. “Hij trekt ons werk in het belachelijke”, klonk het en prompt eisten ze publieke excuses. Die komen er nu ook, na een overleg met de vakbonden dat maandag plaatsvond.

Verkeerde keelgat

“Ik ben blij dat we eindelijk rond de tafel konden zitten voor een constructief overleg”, blikt Maertens terug op het gesprek. “Samen hebben we de feiten overlopen en teruggeblikt op de berichtgeving in de media. Ik besef dat mijn uitspraak ‘een scheet in een fles’ bij een aantal politiemensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Daarvoor wil ik me excuseren. Het is nooit mijn bedoeling geweest om het werk van de politie in een negatief daglicht te stellen of denigrerend te doen. Mocht ik bij de twee inspecteurs die de bewuste avond bij me over de vloer zijn gekomen, de indruk gewekt hebben dat ik wilde onderhandelen over het al dan niet verder zetten van de dj-set, dan betreur ik dat.”

Vertrouwen en respect

Maertens zal zelf contact nemen met de mensen die betrokken waren bij de interventie. “Ik heb dat voorgesteld en de afgevaardigden van de vakbonden vonden dat een goed idee. Het is iets wat ik echt wil, om ook met de vaststellers en hun collega’s die ter plaatse kwamen in dialoog te gaan. Dit moet uitgepraat worden. Ik zal ook tegenover hen nog eens mijn vertrouwen en respect uitspreken. Hopelijk kunnen we deze zaak dan eindelijk achter ons laten en op een goeie manier verder samenwerken.”