Burgemeester Bert Maertens tekent als eerste rouwregister voor Gerda Mylle Valentijn Dumoulein

17 juni 2020

15u56 0 Izegem De vlaggen op het stadhuis van Izegem hangen halfstok, een eerbetoon aan de dinsdagnamiddag overleden ereburgemeester Gerda Mylle. In het stadhuis zelf kan je nu een rouwregister voor de CD&V-politica ondertekenen. Huidig burgemeester Bert Maertens was de eerste die dit deed.

“Met Gerda verliezen we een grote dame, letterlijk, maar vooral figuurlijk”, schreef hij. “Een warme vrouw met een enorm groot hart voor Izegem en voor de Izegemnaars. Een sterke vrouw met een onnavolgbare passie voor cultuur. Gerda was bovenal een warmhartige vrouw, die als geen ander mensen kon verbinden en steeds oog had voor de mens en het verhaal achter de collega of medewerker. Bij wie zelf of thuis gezondheidsproblemen had bijvoorbeeld, was Gerda de eerste om te vragen hoe het met hen ging en of zij iets kon doen. We zullen haar talenten missen. Izegem en de Izegemnaars verliezen een warme burgermoeder, die flink wat stenen verlegd heeft in onze stad, letterlijk en figuurlijk.”

Uitvaartplechtigheid

Na de burgemeester schreven ook stadssecretaris Anton Jacobus, de schepenen en het stadspersoneel iets in het rouwregister. Ook burgers kunnen voortaan het rouwregister komen tekenen. Dat kan telkens tijdens de openingsuren van het stadhuis. De uitvaartplechtigheid voor Gerda Mylle vindt op woensdag 24 juni om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk plaats. Door de coronamaatregelen kunnen er maar 100 mensen de plechtigheid bijwonen. De familie van Gerda Mylle is nog te geëmotioneerd om te reageren, maar trekt zich op aan de vele positieve berichten over de voormalige burgermoeder die hen onder andere via sociale media bereiken.