Budd’Iz voeren actie tegen afvoeren coördinator buddywerking: “Gebrek aan waardering” Valentijn Dumoulein

20 november 2019

09u58 0 Izegem Vertegenwoordigers van de buddywerking hebben dinsdag net voor de gemeenteraad in Izegem sereen actie gevoerd. Met borden maakten ze duidelijk dat ze het er niet mee eens zijn dat de stad vanaf januari geen geld meer voorziet om de halftijdse coördinator van hun project aan de slag te laten.

Het Budd’Iz-project bestaat sinds 2016 en omhelst de begeleiding van anderstalige nieuwkomers in Izegem. Vrijwilligers engageren zich daarbij om hen op te vangen en te helpen bij hun integratie. Zo helpen ze zoeken naar een woning en werk, leren ze hen Nederlands en laten ze hen deelnemen aan sociale, sport- of vrijetijdsactiviteiten. Een jaar later stelde de stad een halftijdse coördinator aan om de vrijwilligers te steunen. Ondertussen zijn er 36 vrijwilligers actief binnen de werking.

We vrezen dan ook dat dit de toekomstige werking ernstig hypothekeert en zal leiden tot een hogere werklast voor de stads- en OCMW-diensten. Dat zal dus ook leiden tot een meerkost voor de gemeenschap Buddy Jan Debu

Opgebouwde expertise

“In september kregen we echter te horen dat er vanaf 2020 geen financiële ondersteuning meer is voor een coördinator”, vertelt buddy Jan Debu. “De werking wordt wel verdergezet, maar het contract van de coördinator wordt niet verlengd. We zijn bezorgd om het wegvallen van die functie en de opgebouwde expertise en ervaren dit ook als een gebrek aan waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk. We voelen aan hoe hoog de dagelijkse nood aan begeleiding voor nieuwkomers is. We vrezen dan ook dat dit de toekomstige werking ernstig hypothekeert en zal leiden tot een hogere werklast voor de stads- en OCMW-diensten. Dat zal dus ook leiden tot een meerkost voor de gemeenschap.”

Interne vervanging

Integratieschepen Lothar Feys (N-VA) sprak eerst zijn waardering voor het werk van de vrijwilligers uit, maar kwam dan ter zake. “We kregen via een projectoproep van de Vlaamse overheid geld om dit project op te starten. Daar stond al van in het begin een einddatum op. We hebben het project na die termijn één keer zonder overheidssteun verlengd, maar nu gaan we het buddy-verhaal in de werking van het Sociaal Huis integreren. We gaan nu bekijken hoe we het stopzetten van het contract van de coördinator intern kunnen opvangen. Dat geldt overigens ook voor het project Babbeldoos. We zijn ervan overtuigd dat we de buddy-werking kunnen blijven garanderen door taken te verschuiven.”