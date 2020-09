Bruut geweld bij inbraak in Bloemenhal, maar dader maakt geen buit én laat bloedspoor achter Hans Verbeke

13 september 2020

19u25 1 Izegem Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in de Izegemse vestiging van Bloemenhal. Met bruut geweld braken ze in de zaak in, daarbij raakte minstens één dader gewond. De inbraak leverde niet veel op: er werd niks buitgemaakt.

Gerante Juanita Callebert uit Roeselare keek zondagmorgen vreemd op toen ze aan de vestiging van Bloemenhal, in de Krekelmotestraat vlak bij de Rijksweg, arriveerde. “Het glas in de ene helft van mijn schuifdeur was verbrijzeld”, vertelt de vrouw. “Er was een vrij groot gat in gemaakt. Ik weet niet met hoeveel ze waren, maar minstens één van hen moet zich verwond hebben. Op de schuifdeur waren bloedsporen, net als in de winkel.”

Bloedstaal meegenomen

De Roeselaarse durfde eerst niet goed naar binnen te gaan. “Maar uiteindelijk deed ik het dan toch. Er bleek niemand in de winkel. Daarop belde ik de politie en de brandweer. Die waren snel ter plaatse, maar uiteraard kon niemand meer gevat worden. De feiten moeten zich ’s nachts hebben afgespeeld.” Een medewerkster van het technisch labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Van het achtergebleven bloed werd een staal genomen waarop later DNA-onderzoek zal gedaan worden.

Tijdelijk gesloten

Bij de inbraak werd niks buitgemaakt. De kluis kon niet worden opengemaakt. Voor Juanita Callebert zat er niks anders op dan bijna de hele voormiddag de winkel gesloten te houden. “Tot het sporenonderzoek voorbij is, mag ik nergens aankomen en dus kan ik ook geen klanten ontvangen. Dat is zuur. Zondagvoormiddag is normaal gezien altijd druk. Ik heb intussen al tientallen klanten moeten ontgoochelen. Dat is niet fijn voor hen, maar ook niet voor mij.” Kort voor de middag kon Juanita uiteindelijk toch nog even de zaak openen en enkele klanten bedienen.