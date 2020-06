Bruine kroeg ’t Elfde Gebod gooit twijfels over heropstart overboord: “Terras mag uitbreiden op parkeerplaatsen” Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

19u18 0 Izegem Hij was er op voorhand niet gerust in, maar volgende week gaat Filip Vanacker van café ’t Elfde Gebod met hernieuwde moed zijn zaak heropenen. Vooral het verbod om aan de toog te zitten, leek hem problematisch, maar daar kijkt hij nu anders tegenaan.

“Aan de toog zitten hoort nu eenmaal bij een volkscafé als het onze, maar we gaan ons er wel naar schikken dat het nog niet mag”, zegt Filip, die de zaak samen met Eveline Demierbe uitbaat. “Binnen kunnen we gelukkig onze capaciteit behouden, op de toog na. Achteraan hebben we nog een zaaltje waar we tafels kunnen plaatsen en we hebben een tuin waar veertig mensen in terecht kunnen. Ons terras aan de voorkant wordt bovendien groter. Van de stad mogen we vier parkeerplaatsen innemen en dat is toch een mooi gebaar.”

Bedienen met mondmaskers is voor Filip ook geen probleem. “Eveline bedient en zal er eentje dragen, alleen vind ik het niet nodig voor mezelf omdat ik altijd achter de toog blijf en er voldoende afstand is. Maar ik zal dat uiteraard doen als het nodig is.”

Dat er aan tafel ook tien mensen mogen aanschuiven, stemt Filip gelukkig. “Zo kunnen we toch weer wat verenigingen ontvangen ook. Het biedt veel mogelijkheden en zo zie ik een heropstart al meer zitten.”