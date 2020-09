Brouwerij Vanhonsebrouck lanceert ludieke actie: “Verzamel cafés van Overpoort op blikken Kasteelbier Rouge” Valentijn Dumoulein

24 september 2020

13u06 0 Izegem Nu er in de Gentse Overpoortstraat maar maximum 1.750 studenten toegelaten zijn komt de Izegemse brouwerij Vanhonsebrouck met een ludieke actie die hen aanzet om hun favoriete cafés te steunen en vooral niet te vergeten. Samen met de vzw De Gentse Tappers pakken ze uit met blikken Kasteelbier Rouge waar alle cafés van de Overpoortstraat op prijken.

Het huidig academiejaar zal er door corona helemaal anders uitzien. Zo starten en eindigen de nachten stappen wat eerder en gaat het vooral om zittend uitgaan. “Deze beperkte capaciteit is ook voor de horeca-uitbaters niet ideaal”, meent Frederic Boulez van brouwerij Vanhonsebrouck. “Daarom willen we de Gentse horeca met een leuke blikkenactie een hart onder de riem steken. Zo zijn de voorgevels van alle cafés in de Overpoortstraat vereeuwigd op een blikje Kasteelbier Rouge. Alle liefhebbers van de uitgaansbuurt kunnen zo de hele straat in 34 blikjes verzamelen.”

Samenwerking met Gentse Tappers

De brouwerij werkt voor de actie samen met de vzw De Gentse Tappers, de belangenvereniging van de Overpoort. “Fantastisch dat de brouwerij dit wil doen”, reageren Tim Joiris en Maarten Boucquez van de vzw. “Ondanks de coronacrisis willen we de studenten ten volle van hun studentenleven in de Overpoort laten genieten. Met de blikkenactie halen ze hun favoriete café letterlijk in hun kot en kunnen ze op een verantwoorde manier van hun bier genieten. Tegelijk geven we horeca-uitbaters de kans om extra marge te genereren en om het contact met de klanten niet te verliezen. De opbrengst gaat immers naar de cafébazen.”

Wie de volledige straat verzamelt en dit deelt op sociale media krijgt een gepersonaliseerde deurmat. “Tussen de blikken zullen geregeld ook gouden exemplaren zitten. Wie er eentje bemachtigt, krijgt na eens corona voorbij is, mag op onze kosten een feestje organiseren..

De bieren zijn per 12 stuks te koop via de webshop van de Overpoort. Er zijn ook afhaalpunten in de straat zelf. Meer info op de Facebookpagina Overpoort Rouge .