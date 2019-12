Brouwerij Van Honsebrouck neemt cast F.C. De Kampioenen beet Valentijn Dumoulein

26 december 2019

11u45 0 Izegem De cast van F.C. De Kampioenen zal zijn bezoek aan het Bierkasteel in het West-Vlaamse Emelgem niet gauw vergeten. De acteurs deden er naar aanleiding van hun vierde film een acte de présence toen ‘superfan’ Willy Verstreken na een dansje met actrice Loes Van den Heuvel plots onwel werd en de ambulance werd afgevoerd. Een verborgen camera-grap met acteur Sam Louwyck, blijkt nu.

De brouwerij sponsort met zijn bier Filou de nieuwe film ‘Viva Boma’ en dus kon een fandag in het Bierkasteel niet ontbreken. Afgelopen zaterdag daagden liefst achthonderd enthousiastelingen op voor een fotoshoot met de cast van de F.C. De Kampioenen. Onder hen dus ook Willy Verstreken, die zichzelf voorstelde als superfan van Carmen, in de reeks vertolkt door actrice Loes Van den Heuvel. De man bleek een geschenkmand met hondenbrokjes, kerstspeeltjes en zelfs een kersttrui voor haar hondje Nero bij te hebben en had de Yorkshire Terrier zelfs op zijn arm laten tatoeëren. Zijn grootste wens bleek geen foto, maar een walsje te plaatsen met Carmen en zo geschiedde.

Niet veel later zakte de superfan ‘overmand door emoties’ in elkaar, waarna een ambulance hem kwam halen. Nu blijkt dat de brouwerij acteur Sam Louwyck heeft ingehuurd om superfan Willy te spelen. Het resultaat van de geslaagde mop zien we in het vandaag bekend gemaakte making of-filmpje.