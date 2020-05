Brouwerij van Honsebrouck lanceert online quiz met acteur Sam Louwyck Sam Vanacker

10 mei 2020

12u47 0 Izegem Onder de noemer ‘De Slimste Filou’ lanceert Brouwerij Van Honsebrouck woensdag een online quiz. Drie woensdagavonden op rij kan je Filou-biertjes winnen. Voor de jurering doet de brouwerij een beroep op acteur Sam Louwyck.



“De vragen zijn vrij algemeen. Iedereen kan deelnemen en elke week zijn er 550 blikjes Filou-bier te winnen”, zegt Bruno Lambert van Brouwerij Van Honsebrouck. “De winnaar krijgt er 100, de tweede krijgt er 90 enzovoort. Om alles objectief te laten verlopen werken we met een officiële jury. De leden zullen op woensdagavond - op veilige afstand van elkaar - in Michelle’s Pub zitten. Leuk extraatje is dat we zanger, danser, choreograaf en acteur Sam Louwyck wisten te strikken.”

Deelnemen kan door je te registreren via www.slimstefilou.be. Om de quiz te kunnen spelen dien je de gratis Kahoot-app downloaden op je smartphone. Daarna is het een kwestie van klaar te zitten met de smartphone in de hand op 13, 20 en 27 mei, telkens om 19 uur.