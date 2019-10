Brouwerij Van Honsebrouck lanceert ecologische blikkenlijn: “Geen plastic meer, minder water nodig in productieproces en minder CO2-uitstoot” Valentijn Dumoulein

08 oktober 2019

15u54 0 Izegem Bierblikjes zijn de toekomst voor brouwerij Van Honsebrouck. Duurzame blikjes om precies te zijn. Om dat te realiseren, pompte de familiebrouwerij vier miljoen euro in een nieuwe verpakkingslijn voor zijn speciaalbieren. Plastic wordt gebannen en wegwerpfolie wordt bio-afbreekbaar. De blikkenlijn komt er om aan de vraag uit landen als China en India te voldoen.

De bieren van de brouwerij, waaronder toppers als Kasteel Rouge en Filou, zitten in de lift. Sinds de verhuis naar een nieuwbouw in Emelgem is de productie opgelopen tot 145.000 hectoliter per jaar, een stijging van 45 procent. Vooral de buitenlandse vraag groeit. Om landen als China, India en Rusland beter te kunnen bedienen, komt de brouwerij nu met een automatische blikken- en verpakkingslijn voor speciaalbieren.

Ecologische etiketten

“Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar was 29 procent van alle verkochte bieren in Frankrijk in blik. In de Verenigde Staten gaat het al om 56 procent”, weet zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck. “We willen daar een voortrekkersrol in spelen en pakken als eerste uit met een ecologisch jasje voor onze bieren in blik. Nog voor grote spelers als Coca-Cola en InBev, die zulke investeringen pas in respectievelijk 2020 en 2025 plannen. Je mag dat ‘jasje’ overigens letterlijk nemen. We kunnen blikken van een print voorzien, maar het is ook mogelijk om met afritsbare ‘sleeves’ te werken, een soort ecologische etiketten die we rond het blik aanbrengen. We zetten deze in voor kleinere oplages en speciale gelegenheden. Zo kunnen we inspelen op de wensen van de markt. We verstoren daarmee het recyclageproces niet meer. Als je een blik met ‘sleeve’ in de pmd-zak gooit, wordt het recyclageproces verstoord, terwijl je die bij ons kunt afritsen voor je het blik bij de pmd gooit.”

Plasticvrij

De brouwerij werkt ook samen met het Ierse bedrijf Smurfit Kappa voor plasticvrije verpakkingen. “We gebruiken verpakking van FSC-papier, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen”, gaat Vanhonsebrouck verder. “Door alleen met karton te werken, sparen we per 30.000 hectoliter 8,75 ton plastic uit. De folie rond de paletten is dan weer gemaakt op basis van suikerriet en op vlak van watergebruik besparen we voor 30.000 hectoliter bier in blik tot 2.000 kubieke meter water in vergelijking met herbruikbare flessen.”

Minder transport en CO2-uitstoot

Ook op transportvlak is er beterschap. “Omdat blikken minder wegen dan flessen kunnen we 48 procent meer volume in blikken leveren in vergelijking met flessen”, legt Xavier Vanhonsebrouck uit. “Extra voordeel is dat er geen retourvracht nodig is voor de blikken, want die gaan meteen in de pmd-zak. Eén transport blikken vervangt dus twee vrachten met volle flessen en twee vrachten met de retour van die flessen. Dat betekent dus minder C02-uitstoot.”

Ook het materiaal van het blik speelt een rol, in dit geval aluminium. “Om dat te recycleren, is er 95 procent minder energie nodig dan om het te produceren. Een besparing die per ton goed is voor 8 ton minder CO2-uitstoot. Eenmaal een blikje leeg is, duurt het bovendien gemiddeld slechts zestig dagen voor het gerecycleerd en gevuld weer in de winkelrekken staat.”

Vlugger koel

En wat met de smaak, die in blik vroeger al eens durfde variëren? “Er kan geen licht en zuurstof aan het bier en dus blijft de smaak gelijk”, verzekert de zaakvoerder. “Doordat een blik sneller koelt, wordt ook de smaakbeleving beter. De consument moet bovendien niet met leeggoed zeulen en de verpakking weegt minder. Genoeg voordelen om voor blik te kiezen dus.”

Aan de automatische blikken- en verpakkingslijn hangt een prijskaartje van vier miljoen euro. Tussen 2018 en 2023 zal de brouwerij in totaal voor elf miljoen euro investeren.