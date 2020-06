Brouwerij Van Honsebrouck brengt De Slimste Filou-quiz hele zomer op Focus-WTV VDI/VHS

24 juni 2020

07u22 0 Izegem Brouwerij Van Honsebrouck brengt deze zomer zijn quiz De Slimste Filou naar regionale zender Focus-WTV. Elke maandagavond zal je er mee kunnen spelen en prijzen kunnen winnen. Bij elke editie zal een andere Bekende Vlaming jurylid van dienst zijn, van Wim Opbrouck tot Martin Heylen.

De Slimste Filou-quiz ontstond tijdens de lockdown als een online try-out op het kanaal van het Bierkasteel. Nu verhuist onze quiz naar het grote scherm zodat mensen ook tijdens de zomervakantie hun kennis kunnen testen. “Elke week verdelen we een prijzenpot van maar liefst 480 blikjes Filou en een cadeaubon van 200 euro voor de allerslimste quizzer om te gebruiken in Michelle’s Pub & Brasserie”, aldus Bruno Lambert, PR-manager van de familiebrouwerij in Izegem, die ook de quiz zal presenteren.

Acht maandagen op rij kan je om 21 uur mee quizzen met de Slimste Filou. “Deelnemen is heel eenvoudig”, zegt Bruno. “Via de gratis app Kahoot log je in met je naam en voornaam. De wedstrijdcode zal een kwartier voor aanvang van de quiz te zien zijn op het scherm. Eenmaal de quiz start, geef je je antwoorden in via de app. Inschrijven op voorhand is niet nodig. Zo kan iedereen last-minute beslissen om deel te nemen.”

Wekelijkse prijzenpot

Er zijn ook kleinere prijzen voor wie eindigt op de plaatsen 100, 200, 300, 400 en 500. Zo maken niet enkel de doorgewinterde quizzers kans op een prijs. De winnaars van de quiz worden na afloop van de quiz gecontacteerd. “De prijzen moeten afgehaald worden bij Michelle’s Pub & Brasserie in Izegem. De quiz is te volgen via zowel het televisiekanaal als de livestream van Focus-WTV. Zo bereiken we niet enkel West-Vlamingen thuis, maar ook provinciegenoten die op dat moment op reis zijn in binnen- of buitenland. De livestream is wereldwijd te volgen. Ook buiten de provinciegrenzen is iedereen van harte welkom om deel te nemen aan de quiz”, verduidelijkt Bruno Lambert.

Bekende juryleden

Elke week neemt een bekende Vlaming de rol van jurylid op zich. “Starten doen we met een rasechte West-Vlaming: Wim Opbrouck. Ook Kamagurka, Martin Heylen en Sebastien Dewaele tekenden al present. Elke week kondigen we het nieuwe jurylid aan via de Facebookpagina van Filou (@FilouBier). Zeker in de gaten houden dus!”

De Slimste Filou gaat door op maandag 29 juni, 6 juli, 13 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus en 31 augustus. Alle informatie omtrent de quiz is te vinden op www.slimstefilou.be.