Broodjeszaak N’Yammie van start in de Marktstraat Valentijn Dumoulein

29 juli 2019

09u59

Bron: Valentijn Dumoulein 44 Izegem Sinds kort heeft de Marktstraat er met N’Yammie een zelfstandige broodjeszaak bij. Meggie Vandendriessche en Steven Vancoillie zorgen er dagelijks voor verse broodjes en zelfgemaakte slaatjes.

“Vroeger was hier broodjeszaak Panos gevestigd en zodra ik hoorde dat ze hier zouden verdwijnen heb ik contact opgenomen om hier met een eigen zelfstandige broodjeszaak van start te gaan”, vertelt Meggie. “Ik ben nog gerante geweest in broodjeszaak Krokantino in de Westlaan in Roeselare en beschik dus over de nodige ervaring. Mijn man Steven werkt voortaan ook mee in de zaak, waardoor we nu ons ook gaan toeleggen op het leveren aan bedrijven.” Naast broodjes en slaatjes kan je er ook panini’s, croques of andere kleine snacks zoals wraps eten. “Je kan hier ook lekker brood van bakkerij Lorenzo verkrijgen en tegen de winter serveren we ook eigen hamburgers”, belooft Meggie. “In de namiddag is er dan weer koffie met gebak verkrijgbaar. Op 15 augustus pakken we voor het eerst uit met een ontbijtbuffet. We serveren een ruim ontbijt met kazen, vlees, zalm, koffiekoeken en tarterie. Deelnemen kost 20 euro en inschrijven kan via 0486/75.45.32.”

N’yammie is open van maandag tot zaterdag. In de zomermaanden is dat vanaf 8 uur tot 17.30 uur. Zaterdag is de zaak open tot 16 uur.