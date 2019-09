Broers openen feestzaal Karizma in voormalig Thais restaurant Valentijn Dumoulein

20 september 2019

16u51 0 Izegem Het voormalig Thais restaurant Kai Fa gaat vanaf zaterdag 21 september verder als Karizma Event & Business Center, een feestzaal met ook plaats voor evenementen en seminaries. Broers Dominique en Gery Stove gaan de zaak uitbaten. Achteraan het complex in de Vijfwegenstraat 30 komt er met Patjes Pub ook een nieuw café bij.

Kai Fa opende in 2009 geleden de deuren, maar dit voorjaar kwam er een eind aan het oosters restaurant in de Vijfwegenstraat. Toen het pand leeg kwam te staan, greep Dominique Stove zijn kans. “Met Into ITs heb ik een eigen IT-bedrijf in de Guido Gezellestraat, maar het werd er stilaan te klein. We waren al langer binnen Izegem op zoek naar een nieuwe locatie. Het bedrijf zal op de bovenverdieping zijn intrek nemen, terwijl er op het gelijkvloers een feestzaal komt.”

Feest- en evenementenzaal

Daarvoor krijgt Dominique hulp van zijn broer Gery, die de dagelijkse werking van de zaal voor zijn rekening zal nemen. “We maken van het restaurant een multifunctionele feest- en evenementenzaal”, zegt hij. “De zaal zal je kunnen opdelen in kleinere ruimtes, goed voor evenementen zoals babyborrels en communies, trouwfeesten, bedrijfsevenementen en seminaries. Alleen fuiven kunnen hier niet. Wie de feestzaal huurt brengen we trouwens tegen een kleine prijs van 10 euro ook van en naar huis, zolang ze dat ons op voorhand melden.”

Houtsculptuur

Een van de blikvangers wordt de houtsculptuur, die er nu al te zien is. Die verraadt nog dat de ruimte ooit een Thais restaurant was. Kunstenares Jools, alias Julie Vercruysse, zal er haar eigen touch aan geven. Waar de naam Karizma vandaag komt? “Het is een verwijzing naar charisma, maar ook Izegem zit er in verwerkt”, geeft Dominique nog mee. Wie de zaal wil huren, kan kiezen voor een totaalpakket met traiteur en aanlevering van dranken door de zaak. Karizma opent dit weekend de deuren. Op zaterdag en zondag kan je tussen 14 en 18 uur een kijkje komen nemen.

Patjes Pub

Achter de feestzaal gaat in oktober met Patjes Pub ook een nieuw café open. De zaak was vroeger bekend als Lotjes Kotje, een holebicafé. De regenboogvlag aan de Vijfwegenstraat maakt dat duidelijk. “Maar een holebicafé is het niet. Iedereen is hier welkom”, vertelt uitbater Patrick Boudry, logistiek medewerker in AZ Groeninge. “Het is een droom die in vervulling gaat”, zegt hij. “Mensen kunnen hier komen voor een gezellige babbel of om te dansen.” Meer info via www.karizma.info of 0467/04.80.01.