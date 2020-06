Broers ontkennen handtasdiefstal bij 82-jarige dame in Izegem LSI

10 juni 2020

15u50

Bron: LSI 4 Izegem Twee broers uit Roeselare en Ingelmunster ontkennen voor de rechtbank dat ze ook maar iets te maken hebben met een overval op een 82-jarige dame in Izegem. Twee daders gingen op 11 januari 2018 met haar handtas aan de haal. “Ons geloof en wijzelf respecteren oudere mensen”, aldus Beslan D. (30).

Op 11 januari 2018 hield een voertuig in de Kortrijksestraat in Izegem op klaarlichte dag halt. Een passagier sprong uit de wagen en trok de handtas uit de armen van een wandelend dametje. De vrouw kwam ten val op haar schouder en raakte gewond. Wat later werd haar lege portefeuille in de struiken rond het Izegemse zwembad teruggevonden. In de buurt merkte een agent van de politiezone Gavers een verdachte Opel Astra op. Onderzoek van camera’s leidde naar de Opel Astra van Rustam D. (29) uit Roeselare. Onderzoek van zijn gsm-signaal maakte ook duidelijk dat hij op dat ogenblik in Izegem was. De openbare aanklager vroeg de rechter een celstraf van 2 jaar uit te spreken. De raadkamer stelde beide broers aanvankelijk wel buiten vervolging. “Hij was op weg naar een vriend in Lendelede en passeerde op de Rijksweg. Dat is vlakbij de Kortrijksestraat. Maar hij pleegde de overval niet.” “Volgens ons geloof mogen we geen ouderen aanvallen of tegenspreken”, vulde ook broer Beslan aan. “Ik tikte mijn broer op de vingers over zijn vroegere alcohol- en druggebruik, maar net als ik respecteert hij ouderen. Hij zou zoiets nooit doen.” Vonnis op 29 juni.